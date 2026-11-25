Dal 19 al 30 novembre TerraMaster sconta fino al 20% NAS, unità DAS e SSD portatili: dai F2-425 e F4-425 da 255,99 euro al NAS all-flash F8 SSD Plus, fino al D1 SSD Pro con Thunderbolt 5.

Il Black Friday di TerraMaster è partito il 19 novembre e resterà attivo fino al 30 novembre 2026, con il Cyber Monday compreso nella stessa finestra. Sono dodici giorni di promozione che toccano quasi tutto il catalogo del marchio: NAS per la casa, NAS professionali, unità DAS a collegamento diretto e SSD portatili, con sconti fino al 20% sui modelli selezionati.

A casa ho un NAS acceso praticamente da sempre, perché tra archivio fotografico, girato dei documentari e backup dei PC lo spazio non basta mai. Il Black Friday è proprio il momento in cui ha più senso fare il salto, oppure allargare lo spazio che si ha già. TerraMaster ha anche precisato che i prezzi saranno uniformi su tutti i canali ufficiali, dal negozio del brand ad Amazon, quindi non serve rincorrere l’offerta da uno store all’altro.

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NAS per la casa: F2-425, F4-425 e F4-425 Plus

La porta d’ingresso è la coppia F2-425 e F4-425, rispettivamente a 2 e 4 vani, entrambi con rete 2,5GbE. Sono pensati per chi si avvicina per la prima volta a un NAS e vuole un cloud personale per foto, documenti e backup domestici, senza abbonamenti mensili. In promozione partono da 255,99 euro.

Un gradino sopra c’è il F4-425 Plus, sempre a 4 vani ma con processore di nuova generazione e due porte 5GbE. È la scelta più sensata per chi fa streaming multimediale ad alto bitrate, tiene diversi servizi attivi in parallelo o deve condividere file in un piccolo studio. Lo sconto è di 126 euro.

NAS professionali: F4-425 Pro e F8 SSD Plus

Il F4-425 Pro è il 4 vani di punta della gamma: CPU a 8 core, doppia 5GbE, più slot di espansione e supporto a TRAID, la soluzione RAID flessibile di TerraMaster. Si rivolge a piccole imprese, flussi di lavoro creativi e homelab evoluti, con un risparmio di 148 euro.

Il modello più interessante, almeno per chi lavora con il video come me, è l’F8 SSD Plus: un NAS interamente a stato solido con processore Intel a 8 core e rete 10GbE, che supporta Docker, virtualizzazione, snapshot e diverse soluzioni di backup. In promozione costa 190 euro in meno. Va detto che la velocità reale di un NAS dipende molto dalla rete di casa: senza uno switch e una scheda 10GbE sul computer una buona parte del potenziale resta inutilizzata.

DAS: D2-320, D4-320 e D8 Hybrid 2

Se un NAS è più di quanto serve, le unità DAS si collegano direttamente al computer via USB. I D2-320 e D4-320 (2 e 4 vani, USB a 10Gbps) servono per allargare lo spazio di un PC, di un mini PC o anche di un NAS già esistente, e in offerta partono da 111,99 euro.

Il D8 Hybrid 2 invece è un 8 vani ibrido che accetta sia hard disk sia SSD NVMe, sempre con USB a 10Gbps, pensato per creativi e piccole aziende che devono gestire archivi molto grandi. Lo sconto è di 66 euro.

SSD portatili: D1 SSD Pro con Thunderbolt 5

Chiude la promozione la serie D1. Il D1 SSD Pro usa un’interfaccia Thunderbolt 5 a 80Gbps, ha una scocca in alluminio lavorata a CNC e raffreddamento passivo senza ventola, quindi è del tutto silenzioso. Arriva fino a 8TB ed è rivolto a chi gira in 4K e 8K o lavora su Mac di fascia alta. In promozione si risparmiano 54 euro.

Per chi non ha bisogno di tutta quella banda ci sono D1 SSD e D1 SSD Plus, rispettivamente a 10Gbps e 40Gbps, con prezzi a partire da 34,39 euro. Prima di scegliere conviene controllare le porte del proprio computer: senza Thunderbolt 4 o 5, i 40 e gli 80Gbps restano sulla carta.

Tutte le offerte TerraMaster in sintesi

Prodotto Tipologia Offerta F2-425 / F4-425 NAS 2 e 4 vani, 2,5GbE da 255,99 € F4-425 Plus NAS 4 vani, doppia 5GbE sconto di 126 € F4-425 Pro NAS 4 vani, CPU 8 core, doppia 5GbE sconto di 148 € F8 SSD Plus NAS all-flash, Intel 8 core, 10GbE sconto di 190 € D2-320 / D4-320 DAS 2 e 4 vani, USB 10Gbps da 111,99 € D8 Hybrid 2 DAS 8 vani HDD + NVMe, USB 10Gbps sconto di 66 € D1 SSD Pro SSD portatile Thunderbolt 5, 80Gbps sconto di 54 € D1 SSD / D1 SSD Plus SSD portatile 10Gbps / 40Gbps da 34,39 €

Dove acquistare e fino a quando

Le offerte sono valide dal 19 al 30 novembre 2026 sul sito ufficiale TerraMaster e sui rivenditori autorizzati, tra cui Amazon Italia. Tutti i dettagli sono sulla pagina della promozione sul sito TerraMaster. Un consiglio pratico: nei NAS e nei DAS i dischi di solito vanno acquistati a parte, quindi conviene verificarlo nella scheda di ogni modello e mettere in conto anche quella spesa.

Fonte: TecnoAndroid