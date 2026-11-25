Negli Stati Uniti i morti per morbillo sono saliti a 14 dall’inizio dell’anno, mentre i casi si avvicinano ormai a quota 6.000, il numero più alto dal 1991. La settimana scorsa le autorità sanitarie internazionali hanno ufficializzato la perdita dello status di eliminazione per il Paese, il che significa che il virus è tornato endemico. Una certificazione che arriva a danni già fatti, un po’ come ricevere la perizia tecnica di una diga crepata quando l’acqua ha già invaso le strade.

La diffusione è capillare. Sono 47 tra stati e giurisdizioni a segnalare contagi e i 43 focolai registrati quest’anno valgono da soli il 96% delle infezioni. Quattro stati hanno superato i 500 casi e in testa c’è la Pennsylvania con 1.638 contagi al 23 novembre. Su scala nazionale i ricoveri sono quasi 650.

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Morbillo negli Stati Uniti: decessi uno dopo l’altro, dalla Pennsylvania al Wisconsin

Il 23 novembre il dipartimento della salute della Pennsylvania ha comunicato il nono decesso confermato, un residente non vaccinato della contea di Centre. Il giorno successivo il Wisconsin ha registrato la sua terza vittima, un adulto della contea di Lafayette, dopo la morte di un neonato e di un bambino. Anche New York ha segnalato un decesso, quello di un piccolo di 7 mesi, mentre il 20 novembre la Virginia ha riportato la morte di un bambino di età compresa tra 0 e 4 anni.

Il virus non accenna a rallentare. Il morbillo è il virus più contagioso che si conosca e può restare sospeso nell’aria fino a due ore. Fino al 90% delle persone non immuni si ammala dopo un’esposizione, e per immuni si intendono i vaccinati oppure chi ha già contratto l’infezione. Con le coperture in calo in tutto il Paese, la platea dei soggetti vulnerabili continua ad allargarsi.

Per impedire alla malattia di radicarsi in una comunità serve una copertura vaccinale pari o superiore al 95%. Secondo i dati più recenti, nell’anno scolastico 2025/2026 solo il 92,4% dei bambini americani iscritti al primo anno di scuola aveva ricevuto il vaccino MPR contro morbillo, parotite e rosolia. Appena 10 stati raggiungono o superano quella soglia, e anche lì non mancano sacche di popolazione poco protetta.

In Pennsylvania, che detiene il record dell’epidemia più estesa dell’anno, la curva sembra aver superato il picco. Il Wisconsin invece si trova nel pieno dell’ondata con 920 casi complessivi, 88 dei quali segnalati dal 20 novembre e 418 dall’inizio del mese.

Cosa lascia il morbillo nell’organismo, anche dopo la guarigione

Nella maggior parte dei casi l’infezione si presenta con febbre alta, la caratteristica eruzione cutanea, tosse, naso che cola e occhi lacrimanti. Alcuni pazienti però sviluppano complicanze serie e potenzialmente letali come la polmonite o l’infiammazione del cervello, che può provocare disabilità intellettive e perdita dell’udito. Nelle donne in gravidanza la malattia tende a essere più pesante e può portare a parto prematuro, basso peso alla nascita e morbillo congenito.

Superata la fase acuta, chiunque sia stato contagiato affronta un lungo recupero del sistema immunitario, durante il quale resta esposto a molte altre malattie. Il virus infatti attacca e distrugge proprio le cellule della memoria immunitaria, quelle che conservano la traccia dei germi già incontrati e sconfitti in passato. Le difese costruite nel corso della vita vengono così cancellate, un fenomeno noto come amnesia immunitaria. Uno studio del 2019 ha stimato che il morbillo può eliminare fino al 73% del repertorio di anticorpi, quello che altrimenti proteggerebbe da infezioni e reinfezioni. Per tornare protetti bisogna entrare di nuovo in contatto con quei patogeni, attraverso nuove infezioni oppure ripetendo le vaccinazioni.

Anche chi sembra essersi ripreso del tutto non è al riparo. Esiste infatti il rischio di panencefalite sclerosante subacuta, una condizione rara ma devastante in cui il virus rimane annidato nel sistema nervoso centrale e si riattiva anni dopo, scatenando una malattia neurologica progressiva e mortale.

Fonte: TecnoAndroid