Elon Musk vuole portare Starlink a bordo di tutte le Tesla, con l’idea di offrirlo come opzione su ogni vettura del marchio entro la fine del 2027. L’annuncio è asciutto, quasi telegrafico, ma basta poco per capire quanto sia ambizioso. Si parla dell’intera gamma, senza distinzioni tra un modello e l’altro, e con una scadenza che ormai non è poi così lontana visto che siamo nel 2026.

Il punto di partenza è semplice. Da una parte c’è Tesla, il costruttore di auto elettriche guidato da Musk. Dall’altra c’è Starlink, il servizio di connessione satellitare che fa capo a SpaceX, un’altra delle aziende dell’imprenditore. Mettere insieme i due mondi significa, almeno sulla carta, dare alle auto un collegamento che non dipende soltanto dalle reti tradizionali. È un incrocio che in casa Musk era abbastanza prevedibile, e adesso arriva con una data indicata in modo esplicito.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un optional per tutta la gamma Tesla

La parola che conta, in questa promessa, è proprio optional. Starlink non viene presentato come una dotazione di serie, ma come una scelta in più che il cliente potrà aggiungere alla propria vettura. Una formula che lascia libertà a chi acquista, e che allo stesso tempo apre a Tesla la possibilità di proporre il servizio su larga scala, senza imporlo a nessuno.

L’altro elemento che salta all’occhio è l’ampiezza del progetto. Musk non parla di un singolo modello di punta o di un’edizione speciale, ma di tutte le Tesla. Un impegno di questo tipo, se mantenuto, renderebbe la connettività satellitare un tratto comune dell’intera offerta del marchio, dalle auto più accessibili a quelle più costose. Ad oggi però non sono stati diffusi dettagli su come funzionerà concretamente l’integrazione, né su eventuali costi aggiuntivi o abbonamenti legati all’opzione. Mancano anche indicazioni sui mercati coinvolti. L’annuncio fa riferimento all’intera gamma, ma non specifica se l’arrivo di Starlink sarà simultaneo in tutti i Paesi in cui le Tesla vengono vendute o se seguirà tempi diversi da zona a zona. Su questi aspetti, per il momento, non ci sono informazioni ufficiali.

La scadenza fissata per la fine del 2027

Quanto ai tempi, l’orizzonte indicato è la fine del 2027. Musk parla di un obiettivo da raggiungere “verso” quella data, una formulazione che lascia un certo margine e che non coincide con un giorno preciso sul calendario. Chi segue da vicino le vicende di Tesla sa bene che le tempistiche annunciate dal suo amministratore delegato vanno sempre lette come traguardi, più che come impegni scolpiti nella pietra.

Resta il fatto che il progetto adesso ha una cornice temporale definita. Nel giro di poco più di un anno, secondo le intenzioni di Musk, ogni Tesla dovrebbe poter offrire ai propri acquirenti la possibilità di attivare Starlink. Il piano riguarda tutta la gamma del costruttore e la data di riferimento resta quella indicata, cioè la fine del 2027.

Fonte: TecnoAndroid