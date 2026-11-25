A ottobre l’auto elettrica più venduta in Europa non è stata Tesla Model Y e nemmeno Renault 5, ma Skoda Elroq. Il SUV ceco si è ripreso la vetta della classifica mensile proprio mentre il modello americano, che a settembre dominava le vendite, scivolava fino al quarto posto. Il dettaglio curioso è che il primato è arrivato nonostante Elroq abbia immatricolato meno vetture rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

La graduatoria di ottobre racconta un mercato molto più combattuto di quanto si potrebbe pensare. Tra il primo e il sesto classificato ballano poco meno di duemila unità, e basta qualche consegna in più o in meno per rimescolare completamente le posizioni. Più che un dominio netto, si tratta di un testa a testa tra marchi europei e il colosso statunitense guidato da Elon Musk.

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Skoda Elroq batte Tesla: i numeri di ottobre e un copione già visto

Skoda Elroq ha chiuso il mese con 9.384 immatricolazioni, superando le 8.933 di Renault 5 e le 8.359 di BMW iX1. Tesla Model Y si è fermata a 8.309 consegne, davanti al Mercedes GLC elettrico con 7.858 unità e a Skoda Enyaq, che ha totalizzato 7.561 immatricolazioni. Un podio quindi tutto europeo, con due modelli del gruppo ceco nelle prime sei posizioni.

Non è la prima volta che il SUV di Mladá Boleslav strappa la leadership a Tesla. Era già successo a luglio, quando uno stop nelle consegne di Model Y aveva spalancato le porte del primo posto a Elroq. Il motivo è legato alla strategia del costruttore americano, che tende a concentrare buona parte delle consegne alla fine di ogni trimestre. Di conseguenza nel primo mese del trimestre successivo i volumi calano in modo fisiologico. A ottobre lo scenario si è ripetuto e Skoda ne ha approfittato pur registrando un calo del 17,6% rispetto a ottobre dell’anno precedente. Anche la piccola francese ha perso terreno con un 4,5% in meno su base annua, mentre Tesla è cresciuta del 51,2%.

Tesla resta saldamente in testa nel conto dell’anno

La vittoria mensile di Skoda non cambia però gli equilibri complessivi. Nel cumulato del 2026 il vantaggio di Tesla resta ampio e Model Y si conferma l’elettrica più immatricolata del continente con 175.862 unità tra gennaio e ottobre. Elroq occupa il secondo gradino con 98.726 immatricolazioni, seguita da Tesla Model 3 con 92.134 esemplari. Renault 5 si piazza quarta con 77.927 unità. Il distacco tra la prima e la seconda supera quindi le 77.000 vetture, una distanza difficile da colmare in un paio di mesi.

Le elettriche si avvicinano alla benzina

Al di là della sfida tra singoli modelli, i dati mostrano soprattutto un’accelerazione dell’elettrificazione nel mercato europeo. A ottobre sono state immatricolate in totale 346.708 auto elettriche, con un balzo del 56,6%. Per dare un’idea delle proporzioni, il mercato automobilistico europeo nel suo complesso è cresciuto appena del 3,3%.

Il confronto con i motori a combustione rende ancora più evidente il cambiamento. Le vetture a batteria sono ormai distanti solo 26.680 unità da quelle a benzina e rappresentano il 31% del mercato contro il 34% delle seconde. Appena un anno fa il divario era molto più ampio, con la benzina al 42% e le elettriche ferme al 21%. Il diesel intanto continua a perdere colpi e oggi pesa soltanto per l’8% delle immatricolazioni.

Fonte: TecnoAndroid