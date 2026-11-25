Nel piccolo villaggio di Dicmo, nell’entroterra di Spalato in Croazia, oltre mille frammenti di pietra hanno svelato l’esistenza di un arco trionfale dedicato all’imperatore Traiano. Non si tratta di un ritrovamento avvenuto in un grande sito archeologico già noto agli studiosi. Quei pezzi di storia erano sparsi tra le abitazioni del paese, alcuni addirittura in giardino, e per anni sono rimasti sotto gli occhi di tutti senza che qualcuno ne intuisse davvero l’origine.

Oggi gli scavi stanno provando a ricostruire la vicenda di questo monumento perduto, mettendo insieme un puzzle enorme fatto di blocchi, decorazioni e superfici lavorate. Ogni frammento recuperato aggiunge un tassello alla storia dell’arco e aiuta a capire come una struttura celebrativa legata a Traiano sia finita smembrata e dispersa tra le case di un borgo rurale.

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Le pietre scolpite nei muri delle case

Tutto parte da un’osservazione quotidiana, quasi banale. Per decenni Boo Kokan aveva notato pietre scolpite incastonate nei muri delle abitazioni di Dicmo. Elementi che a un primo sguardo potevano sembrare semplici materiali da costruzione, recuperati e riutilizzati come spesso accade nei piccoli centri. Eppure qualcosa non tornava.

Alcuni di quei blocchi mostravano infatti decorazioni troppo elaborate per appartenere a normali edifici di campagna. Un dettaglio che non passa inosservato a chi guarda con attenzione: in un contesto rurale ci si aspetterebbero pietre squadrate, magari grezze, funzionali al loro scopo. Trovare invece superfici lavorate con cura, inserite qua e là nelle facciate, lasciava pensare a una provenienza ben diversa e decisamente più prestigiosa. È proprio questa incongruenza ad aver acceso l’interesse. Quelle pietre raccontavano una storia che non c’entrava nulla con le case che le ospitavano, e il sospetto è diventato col tempo qualcosa di molto più concreto.

Oltre mille frammenti per un arco dedicato a Traiano

Il quadro emerso dalle ricerche è sorprendente. I frammenti individuati sono più di mille e, messi in relazione tra loro, hanno permesso di riconoscere i resti di un arco trionfale innalzato in onore di Traiano. Un monumento di cui si era persa ogni traccia visibile, letteralmente frantumato e reimpiegato nelle costruzioni del villaggio croato. Il lavoro degli archeologi non si limita quindi a scavare. Bisogna individuare i pezzi, recuperarli dai muri o dai terreni in cui si trovano, catalogarli e poi capire quale posizione occupassero nella struttura originale. Con un numero così alto di elementi, l’impresa somiglia davvero a una ricomposizione pezzo per pezzo, dove ogni decorazione e ogni superficie scolpita diventa un indizio prezioso per ricostruire l’aspetto del monumento.

Per Dicmo, piccolo centro dell’entroterra di Spalato, la scoperta cambia anche il modo di guardare il proprio paesaggio quotidiano. Quelle che per generazioni erano semplicemente pietre nei muri di casa si sono rivelate parte di un arco celebrativo romano, e gli scavi in corso continuano a ricostruirne la storia a partire da oltre mille frammenti sparsi tra le abitazioni del villaggio.

Fonte: TecnoAndroid