Assassin’s Creed Black Flag Resynced su Switch 2: nuovo indizio

Un controller comparso sul sito di un rivenditore francese ha riacceso le speranze di chi aspetta Assassin’s Creed Black Flag Resynced su Nintendo Switch 2, versione che al momento resta l’unica grande assente del pacchetto. Il gioco infatti è già giocabile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre sulla console ibrida di Nintendo non c’è ancora nulla di ufficiale. Eppure qualche indizio, per quanto indiretto, ha cominciato a muoversi.

Il dettaglio arriva da E.Leclerc, catena francese che ha pubblicato una scheda prodotto dedicata a un “Advanced Pro Wireless Controller” a tema proprio Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Un accessorio brandizzato non è di per sé la prova che il gioco arrivi su una piattaforma specifica, ma la data indicata sulla pagina ha attirato parecchia attenzione: 22 settembre 2026.

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Perché quella data fa rumore

Il punto è tutto qui. Un controller a tema che spunta in listino con una data così precisa suggerisce che dietro ci sia una pianificazione commerciale già avviata, e i pad brandizzati normalmente accompagnano un’uscita, non arrivano a caso mesi dopo. Certo, va detto con onestà che le pagine dei rivenditori sono piene di segnaposto, e la data potrebbe benissimo essere un errore di compilazione. Capita spesso, capita ovunque, e chi segue queste vicende lo sa bene.

Quello che rende la faccenda più interessante del solito è il contesto. La scoperta arriva mentre circolano con insistenza voci su un nuovo Nintendo Direct, che secondo i rumor potrebbe tenersi il 10 settembre. Uno spazio del genere sarebbe la finestra ideale per un annuncio come quello di Black Flag Resynced su Switch 2, con l’uscita fissata pochi giorni dopo. Non sarebbe la prima volta che Nintendo usa i suoi eventi per calare titoli terze parti con un preavviso ridottissimo, quasi a ridosso della disponibilità.

Ovviamente niente di tutto questo è confermato. Né la data del Direct, né la presenza del gioco nella scaletta, né tantomeno l’esistenza di una versione Switch 2 in lavorazione. Si tratta di indizi che si incastrano bene tra loro, il che è già qualcosa, ma restano indizi.

Cosa sta succedendo intanto al gioco

Sulle piattaforme dove è già disponibile, il remake continua a ricevere attenzioni. È arrivato l’aggiornamento 1.0.7, che ha portato nuove opzioni estetiche e, curiosità simpatica, un amico a quattro zampe. Piccoli interventi, nulla che stravolga l’esperienza, ma il segnale è che il supporto post lancio non si è fermato al giorno uno.

Sul fronte tecnico c’è invece un capitolo meno gradito per Ubisoft: la protezione Denuvo è stata superata su Assassin’s Creed Black Flag Resynced, con tutto quello che ne consegue in termini di diffusione non autorizzata del gioco. Un tema ricorrente per le produzioni recenti dell’editore francese, che continua ad affidarsi al sistema antipirateria nonostante i risultati altalenanti.

Per chi aspetta il gioco su console Nintendo, quindi, il quadro è quello di un’attesa che potrebbe accorciarsi parecchio nel giro di poche settimane. La combinazione tra il listino di un rivenditore, un accessorio a tema e la finestra di un possibile evento Nintendo compone uno scenario plausibile, anche se tutto da verificare. Serviranno conferme ufficiali per capire se il controller avvistato sia davvero il segnale di qualcosa di più grande o solo l’ennesimo inserimento affrettato in un database commerciale. Nel frattempo l’unica certezza riguarda le versioni già sul mercato, che restano quelle per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con l’update 1.0.7 come ultimo intervento distribuito ai giocatori.