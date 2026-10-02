Digitale terrestre: nuova numerazione LCN, come aggiornare la TV

Chi ha acceso la TV nelle ultime ore potrebbe aver notato qualche numero fuori posto, e il motivo è semplice: la lista canali del digitale terrestre è stata aggiornata da cima a fondo, con una numerazione LCN nazionale rivista che porta diverse novità. Per vederla applicata sul proprio televisore non serve nulla di complicato, basta avviare una ricerca automatica dei canali e lasciare che l’apparecchio faccia il suo lavoro.

Le posizioni più famose restano dove tutti se le aspettano. Rai 1 HD all’1, Rai 2 HD al 2, Rai 3 con la finestra TGR regionale al 3, poi Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE fino al 9. Dal 10 al 19 lo spazio resta riservato alle emittenti locali, come da tradizione.

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Cosa cambia nella fascia bassa del telecomando

Il primo blocco tematico riparte da 20Mediaset HD al 20 e prosegue con Iris HD, Rai 5, Rai Movie HD, Cielo, 27Twentyseven HD, TV2000 e LA7CINEMA al 29. Qui compare anche un dettaglio tecnico che vale la pena conoscere: su alcune posizioni viene segnalato un conflitto LCN, cioè due versioni dello stesso canale che si contendono lo stesso numero. Succede al 21 tra Rai 4 e Rai 4 HD, al 25 tra Rai Premium e Rai Premium HD, al 48 tra le due varianti di Rai News 24. In pratica il televisore chiede quale tenere, oppure ne sceglie una in automatico.

Proseguendo si trovano La5 HD al 30, Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD, Focus HD, RTL 102.5 al 36, Discovery, GIALLO e TOPcrime HD. I bambini hanno il loro spazio tra il 40 e il 47 con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!. Dal 50 in poi arrivano l’informazione e i canali di intrattenimento più vari: Sky TG24, TGCOM24 HD, DMAX, Italia 53, Rai Storia HD, Mediaset Extra HD, HGTV Home&Garden, Rai Scuola HD, Rai Sport HD e Discovery Turbo. Lo sport continua con SPORTITALIA HD al 60 e SUPERTENNIS al 64, mentre le radio visual occupano il tratto finale con RADIO 105, R101 TV, Deejay TV HD e RadioItaliaTV al 70. In Valle d’Aosta restano attive tre posizioni dedicate, dal 75 al 77, con France 24 HD, RTS Un HD e TV5 MONDE EUROPE.

I blocchi alti, dai 100 ai 900

Dal 101 in su il quadro si fa più articolato. Rai 4K apre il gruppo, seguita dai simulcast in alta definizione delle grandi reti generaliste. La fascia tra il 120 e il 170 è occupata quasi interamente da canali locali e televendite, con nomi come ITALIA 121, GOLD TV ITALIA, PADRE PIO TV, ORLERTV e VH1 al 167. Il gruppo 200 raccoglie i servizi Rai in streaming come RaiPlay e RaiPlay Sound, oltre a una lunga serie di canali promozionali e tematici, tra cui MATCH MUSIC, CUSANO NEWS 7, BABEL, RADIO24TV, GAMBERO ROSSO e Maria Vision.

Dal 500 parte la sezione dedicata ai canali HD e ai duplicati tecnici, con tivù la guida in apertura e le posizioni provvisorie 501, 502 e 503 per Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Qui si ritrovano praticamente tutte le reti principali in versione alta definizione, insieme a RTV San Marino al 550 e AutoMoto al 510.

Le radio hanno il loro spazio dal 701, con tutta l’offerta Rai, Radio Capital, Radio Deejay, Radio m2o, RDS, Radio Vaticana Italia, il pacchetto RTL 102.5, Radio Monte Carlo, VIRGIN RADIO e Radio Maria al 789. Dall’801 al 823 si scorrono invece le edizioni regionali della TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, mentre nelle ultime caselle trovano posto CLASS CNBC, CLASS TV MODA, Caccia e Pesca all’888 e i canali di test e servizio di LA7, fino al 999.

Fonte: TecnoAndroid