Dighe a rischio: oltre metà inefficienti entro il 2060

Oltre metà delle dighe presenti nel mondo rischia di diventare inefficiente entro il 2060, e non per un singolo motivo ma per una somma di fattori che si intrecciano: l’invecchiamento delle strutture, l’accumulo di sedimenti, la siccità sempre più insistente e i conflitti. A dirlo è uno studio pubblicato su Nature Sustainability, che mette nero su bianco una prospettiva tutt’altro che rassicurante per infrastrutture che, fino a oggi, sono state considerate quasi eterne.

Il punto è che le dighe non sono soltanto muri di cemento piazzati lungo un fiume. Sono il cuore della gestione dell’acqua su scala planetaria: producono energia idroelettrica, alimentano l’irrigazione agricola, garantiscono l’approvvigionamento idrico delle città. Tolta quella funzione, o anche solo ridotta, il conto lo pagano milioni di persone che magari non hanno mai visto un bacino artificiale in vita loro.

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Perché le dighe stanno perdendo colpi

Il primo nemico è il tempo. Buona parte del patrimonio mondiale di infrastrutture idriche è stato costruito decenni fa, con criteri progettuali pensati per un clima e per esigenze che oggi appaiono lontanissimi. Le strutture invecchiano, i materiali si degradano, la manutenzione costa e spesso viene rimandata. Nulla di clamoroso, nessun crollo improvviso da film catastrofico: è un logoramento lento, che erode la capacità operativa anno dopo anno.

Poi c’è la questione dei sedimenti, forse la meno raccontata ma tra le più insidiose. I fiumi trasportano detriti, sabbia, terra. Quando incontrano uno sbarramento, quel materiale si deposita sul fondo del bacino invece di proseguire verso valle. Risultato: il volume utile dell’invaso si riduce progressivamente. Meno acqua immagazzinata significa meno energia prodotta, meno riserva disponibile nei periodi critici, meno margine di manovra per chi gestisce la risorsa.

Siccità e conflitti, il fattore umano e climatico

La siccità aggiunge un livello ulteriore di complessità. Una diga funziona se c’è acqua che arriva, banale ma non scontato. Con precipitazioni più irregolari e periodi secchi più lunghi, i bacini si trovano a lavorare sotto la soglia per cui erano stati concepiti. E una diga mezza vuota non è solo un problema energetico, diventa una questione di sicurezza alimentare quando l’agricoltura intorno dipende da quell’acqua per sopravvivere.

Infine i conflitti. Le grandi opere idriche si trovano spesso lungo corsi d’acqua condivisi tra più Paesi, e la gestione di una risorsa scarsa raramente è un esercizio pacifico. Le tensioni geopolitiche possono bloccare investimenti, interrompere la manutenzione, rendere impossibile qualsiasi programmazione a lungo termine. In alcuni casi le infrastrutture stesse diventano bersaglio o strumento di pressione.

Cosa comporta un’infrastruttura che smette di funzionare

La prospettiva delineata dallo studio riguarda il 2060, una data che sembra lontana ma che in termini di pianificazione infrastrutturale è praticamente domani. Progettare, finanziare e realizzare un’opera di questa portata richiede decenni, e lo stesso vale per gli interventi di ammodernamento su quelle esistenti.

Le conseguenze di una diga che perde efficienza si distribuiscono su più fronti contemporaneamente. Cala la produzione elettrica da fonte rinnovabile, e va sostituita con qualcos’altro. Si riduce l’acqua per i campi, con effetti diretti sui raccolti. Le città che dipendono da quei bacini per il rifornimento si trovano a razionare. È un effetto domino che parte da un’opera in cemento e arriva dritto nelle case.

La ricerca pubblicata su Nature Sustainability non fotografa un caso isolato o una regione specifica, ma un fenomeno che tocca il patrimonio idrico globale nel suo insieme, con oltre la metà delle strutture esistenti destinata a scivolare verso l’obsolescenza nei prossimi decenni.