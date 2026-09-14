Diablo V annunciato al BlizzCon 2026: uscita fissata al 2029

L’annuncio di Diablo V è arrivato nel modo più diretto possibile, cioè in apertura del BlizzCon 2026 che si sta svolgendo ad Anaheim, in California, dove Blizzard ha confermato che il prossimo capitolo della saga è effettivamente in lavorazione. Chi segue la serie da anni sa che non si tratta di un annuncio qualsiasi, perché ogni numero romano nuovo, in questa famiglia di giochi, significa un cambio di generazione e non un semplice aggiornamento. La parte meno piacevole riguarda il calendario, perché la finestra indicata al momento è la primavera del 2029. Tre anni pieni di attesa, quindi, con tutte le incognite che una distanza simile porta con sé.

E qui vale la pena essere onesti sul contesto. Dopo quanto visto con GTA 6 e con i suoi rinvii, difficile prendere una data così lontana come una promessa scolpita nella pietra. Le finestre annunciate a questa distanza servono più a fissare un orizzonte che a impegnarsi davvero, e nel caso di Blizzard la storia recente insegna che i tempi di sviluppo possono allungarsi senza troppi preavvisi.

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Cosa è stato mostrato davvero del nuovo capitolo

Poco, per essere sinceri. Il materiale distribuito insieme all’annuncio si riduce a un teaser trailer di meno di un minuto, realizzato interamente in computer grafica, senza nemmeno uno spezzone di gameplay vero. Fiamme, molte fiamme, e creature dall’aspetto piuttosto inquietante che compaiono e scompaiono nel buio. Il classico biglietto da visita di una saga che ha costruito la propria identità su atmosfere cupe e su un immaginario infernale riconoscibile al primo sguardo.

Ad accompagnare il video ci sono alcuni artwork e una manciata di prime informazioni sulle novità del progetto, condivise però in forma piuttosto generale. Nessuna dimostrazione pratica, nessun sistema spiegato nel dettaglio, nessuna sequenza giocata. Il che, considerando la finestra di uscita fissata così in avanti, ha una sua logica. Un gioco previsto per il 2029 nel 2026 è per definizione ancora lontano da una forma mostrabile.

La voce fuori campo del trailer è il vero indizio sul tono della produzione. Il testo recita: “Gli angeli avrebbero dovuto salvarci. Non restavano che carcasse e putrefazione. Sanctuarium è sua. Il Signore del Terrore è tornato”. Poche righe, ma abbastanza per capire dove punta la narrazione. Il ritorno del Signore del Terrore è un richiamo diretto alla mitologia storica della serie, e la menzione di Sanctuarium conferma che il mondo di riferimento resta quello che i giocatori conoscono, ormai passato sotto il controllo delle forze infernali.

Una saga che riparte da dove fa più paura

L’impostazione scelta per la presentazione dice qualcosa anche su come Blizzard intende posizionare Diablo V. Nessuna promessa tecnica sbandierata, nessuna lista di funzionalità, nessun confronto esplicito con i capitoli precedenti. Solo atmosfera, e il nome di un antagonista che per gli appassionati vale più di qualsiasi elenco di caratteristiche.

Resta il fatto che tra l’annuncio e la disponibilità effettiva del gioco passerà un periodo lungo, durante il quale è ragionevole aspettarsi altre apparizioni pubbliche, presumibilmente nelle prossime edizioni del BlizzCon. Sarà in quelle occasioni che il progetto dovrà passare dalla computer grafica alle immagini di gioco reali, l’unico momento in cui si potrà capire concretamente cosa cambia rispetto al capitolo attuale.

Per ora l’annuncio serve a mettere un punto fermo. Il quinto capitolo esiste, è in sviluppo, ha un mondo confermato e una data di riferimento nella primavera del 2029.