Dethleffs Graneo A 6823-2: 650 Ah di litio e 232 litri d’acqua

Con il Dethleffs Graneo A 6823-2 il concetto di camper autonomo cambia scala, perché qui non si parla della solita batteria aggiuntiva con due pannelli solari sul tetto, ma di 650 Ah di litio, 232 litri di acqua chiara e un serbatoio delle acque nere da 137 litri. Un mansardato lungo quasi otto metri pensato per restare lontano da campeggi e aree di sosta il più possibile, senza dover cercare una colonnina o un punto di scarico ogni due giorni.

Il Graneo inaugura una nuova gamma di vertice costruita su base Sprinter, e per impostazione e listino si avvicina a un Niesmann+Bischoff iSmove, pur restando più tradizionale grazie alla mansarda fissa. Rispetto a un Forster A 699 DVB, che affronta il tema del mansardato familiare in chiave più pratica, la proposta di Dethleffs punta su lusso, volumi e soprattutto indipendenza.

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Misure, meccanica e riserve per la sosta libera

I numeri di partenza dicono 7,98 metri di lunghezza, 2,35 di larghezza e 3,42 metri di altezza. Il motore eroga 190 CV, il cambio automatico a nove rapporti è di serie, così come la trazione posteriore e le ruote gemellate. Con 4.190 kg in ordine di marcia e una massa complessiva ammessa di 5.500 kg, il margine per bagagli ed extra resta comodo, cosa non banale su un veicolo di questa mole.

Più delle prestazioni su strada, però, contano le dotazioni pensate per quando il mezzo si ferma lontano dalle infrastrutture. Di serie c’è una batteria LiFePO4 da 325 Ah, affiancata da un booster di ricarica da 45 A, sei prese a 230 volt, quattro porte USB e un pannello di controllo di bordo premium. L’elettronica trova posto nel garage posteriore, in una posizione facile da raggiungere.

Chi prende sul serio la sosta libera può aggiungere una seconda batteria da 325 Ah a 4.999 euro, portando la capacità totale a 650 Ah e ottenendo in abbinata un inverter da 3.600 watt. L’impianto solare da 220 watt costa altri 1.899 euro. Curiosamente, alla fine il limite potrebbe arrivare più dall’acqua che dall’energia. Nel doppio pavimento riscaldato, alto 38 centimetri, trovano posto 232 litri di acqua chiara e 222 litri di acque grigie, protetti e utilizzabili anche con temperature basse grazie al riscaldamento ad acqua calda di serie. Spazio anche per due bombole del gas da 11 kg.

Poi c’è il capitolo toilette, quello che spesso rovina l’idea di autonomia. Invece della classica cassetta da svuotare, il Graneo può essere ordinato con WC in ceramica con maceratore e serbatoio delle acque nere da 137 litri, optional da 3.569 euro. Sommando upgrade batteria, solare e soluzione bagno si arriva a 10.467 euro in più.

Una pianta interna ribaltata

Anche la disposizione degli spazi segue una logica poco convenzionale. Il letto posteriore non esiste, la zona notte sta tutta sopra la cabina, dove la mansarda XXL ospita due letti singoli longitudinali separati da 217 x 80 cm e 206 x 80 cm. Finestre su entrambi i lati e un oblò tolgono la sensazione di nicchia che spesso accompagna questo tipo di soluzione. Un principio già visto sul Trend I 7027, qui portato un passo oltre.

Tutta la parte posteriore resta così libera per una grande dinette avvolgente affacciata su tre finestre panoramiche, con tavolo indipendente abbassabile che crea un letto aggiuntivo da 208 x 170 cm. Tra zona notte e soggiorno si trovano la cucina Gourmet e il bagno, quest’ultimo in posizione molto avanzata e con una porta capace di dividere il veicolo su tutta la larghezza. Frigorifero da 153 litri, tre fuochi a gas di serie, in opzione la combinazione con piastra elettrica, forno e grill separato.

Estetica e listino del Dethleffs Graneo

Al Caravan Salon di Düsseldorf il camper si è fatto notare per la livrea: cabina Sprinter nero ossidiana, cellula grigio Campovolo, minigonne laterali nere e supporto dei gruppi ottici posteriori in nero opaco. Lontano parecchio dal bianco di ordinanza.

Il prezzo parte da 169.999 euro, che diventano 180.466 euro con seconda batteria, inverter, solare e WC con maceratore. Poi c’è la lista dei pacchetti: Travel a 1.799 euro, Chassis a 2.499 euro, Chassis Winter a 749 euro e il pacchetto Technology, con piedini idraulici di livellamento, climatizzatore a tetto e tendalino elettrico da cinque metri, a 12.499 euro. Configurato per bene, il Graneo supera senza fatica i 200.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid