Dell Pro Max 16 Plus: annunciato il dispositivo con NPU Qualcomm AI 100

Con l’intelligenza artificiale che entra sempre più nelle attività professionali, il tema della privacy e dell’elaborazione locale assume un ruolo centrale. A tal proposito, la nuova workstation mobile Dell Pro Max 16 Plus si propone come una soluzione avanzata per chi necessita di gestire modelli AI complessi direttamente sul dispositivo. Riducendo la dipendenza dal cloud e garantendo maggiore sicurezza e costi prevedibili. Al centro del sistema si trova la scheda Qualcomm AI 100 PC Inference Card, dotata di due unità AI-100 con 32 core dedicati e 64 GB di memoria riservata. Tale configurazione permette di eseguire inferenze ad alta precisione in FP16 e supporta modelli di grandi dimensioni. Aprendo applicazioni in ambiti critici come l’analisi diagnostica in tempo reale, la rilevazione di frodi, la classificazione di documenti sensibili e l’elaborazione video per robotica e smart factory. L’elaborazione completamente locale assicura che i dati rimangano sempre sul dispositivo, anche in contesti con connessioni limitate o reti isolate.

Dell Pro Max 16 Plus: ecco i dettagli

La workstation combina tale piattaforma AI con componenti di fascia alta. Inclusi processori Intel Core Ultra HX fino a 24 core. GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell fino a 24 GB, memoria CAMM2 fino a 256 GB e storage NVMe fino a 12 TB. I display OLED tandem UHD+ da 16 pollici, con refresh rate a 120 Hz e certificazione HDR TrueBlack 1000, offrono alta precisione cromatica. Mentre il sistema termico a tre ventole garantisce prestazioni costanti e silenziose anche sotto carichi prolungati.

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La gestione dei carichi AI è flessibile: il dispositivo può sfruttare sia la NPU discreta Qualcomm, sia le funzionalità AI integrate nei processori Intel. Adattando l’allocazione delle risorse alle esigenze operative. Ciò rende il Pro Max 16 Plus adatto non solo a elaborazioni intensive su dataset estesi, ma anche a sviluppo, prototipazione, creatività grafica e collaborazione professionale. La dotazione hardware comprende anche una webcam fino a 8 MP, tastiera con tastierino numerico, clickpad ampio e batteria da 96 Wh con ricarica rapida ExpressCharge 2.0.

Dal punto di vista della connettività, il sistema integra Thunderbolt 5 e 4, USB-A, HDMI 2.1, LAN 2.5 Gbps, lettori SD e smart card. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e modem 5G LTE Snapdragon X72. Il design è sostenibile, con materiali riciclati come magnesio, plastica post-consumo e gomma bio-based. Punta alla durabilità attraverso una batteria modulare e una porta USB-C sostituibile.

Dell completa l’offerta con un ecosistema professionale che include Dell Management Portal, ProDeploy Client Suite, ProSupport Suite e Dell APEX. Garantendo sicurezza multilivello con TPM 2.0, smart card e controllo integrità del BIOS. Il dispositivo è certificato ISV per software professionali, sottoposto a test MIL-STD 810H e progettato per semplificare la gestione IT e la continuità operativa.

In un’epoca in cui la velocità di elaborazione e la protezione dei dati diventano sempre più cruciali, il Dell Pro Max 16 Plus rappresenta un esempio di come le workstation possano integrare prestazioni elevate, con AI locale e sostenibilità. Offrendo agli utenti un ambiente coerente per sviluppo, collaborazione e analisi, senza compromettere la sicurezza o l’efficienza operativa.