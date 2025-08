BLUETTI presenta Apex 300: una centrale elettrica versatile per il backup domestico, i camper e la vita fuori dalla rete elettrica

BLUETTI, leader mondiale nell’innovazione nel settore dell’energia pulita, ha raccolto oltre 5,5 milioni di dollari da quasi 2.648 sostenitori su Indiegogo per la sua nuova centrale elettrica portatile Apex 300. Progettata per qualsiasi utilizzo, dal backup domestico all’uso in camper e fuori dalla rete elettrica, questa soluzione all-in-one sta già riscuotendo elogi dai primi utilizzatori per le sue prestazioni e adattabilità. Con il crowdfunding concluso il 20 luglio, le vendite ufficiali sono iniziate il 1° agosto sul sito web di BLUETTI.

Una centrale elettrica versatile progettata per adattarsi

Apex 300 è dotata di una configurazione plug-and-play con una capacità di accumulo di 2.764,8 Wh e una potenza di 3.840 W. Progettato per la scalabilità, questo sistema modulare consente di utilizzare fino a tre unità in parallelo, triplicando la potenza totale a 11.520 W e una capacità fino a 58.000 Wh con 18 batterie di espansione B300K.

Con un UPS da 20 ms e un consumo CA inattivo ultra-basso di 20 W, l’Apex 300 è progettato per la massima efficienza e prestazioni senza interruzioni. Che gli utenti necessitino di un backup affidabile durante le interruzioni di rete o di energia costante per i viaggi e la vita fuori dalla rete, l’Apex 300 si adatta al momento, offrendo un supporto potente e silenzioso senza inutili consumi in standby.

Un risparmio intelligente: consumo a vuoto di 20 W, risparmio sprint in 2 anni

Il consumo a vuoto di soli 20 W lo colloca tra i sistemi più efficienti della sua categoria, prolungando l’autonomia del frigorifero fino a 24 ore, prolungando lo standby del condizionatore di 2,5 volte e aumentando l’utilizzo della CPAP di 2,5 volte.

Se collegato al regolatore di carica solare SolarX 4K, il primo regolatore di tensione fotovoltaico da 500 V/4.000 W al mondo, l’Apex 300 raggiunge il più rapido ritorno dell’investimento in 2 anni, rendendolo una soluzione di energia solare altamente conveniente per bungalow isolati e aree rurali in tutta Europa, dove l’indipendenza energetica e il risparmio a lungo termine sono sempre più importanti. Per risparmi ancora più intelligenti, l’Apex 300 supporta i piani tariffari Time-of-Use tramite Peak Load Shifting tramite l’app BLUETTI. Si ricarica in modo intelligente utilizzando l’energia solare o la rete elettrica fuori orario di punta, quindi alimenta la casa durante le costose ore di punta, contribuendo a ridurre le bollette elettriche senza sforzi aggiuntivi.

Un Titano Solare: 19.200 W di potenza in ingresso, ricarica versatile

Con un’enorme potenza in ingresso di 19.200 W utilizzando tre unità in parallelo, l’Apex 300 diventa il più grande sistema di accumulo di energia micro-a energia solare al mondo, soprattutto se abbinato ai componenti dell’ecosistema intelligente BLUETTI, tra cui l’Hub A1 Parallel Box e il regolatore di carica Solar X 4K.

Il sistema è perfettamente compatibile con la maggior parte dei pannelli solari e degli inverter solari da tetto esistenti. Grazie alla tecnologia BLUETTI TurboBoost™, ogni Apex 300 supporta un ingresso solare di 2.400 W con doppi regolatori MPPT, raggiungendo l’80% in soli 40 minuti. Per una ricarica interna più rapida, l’ingresso CA alimenta l’Apex 300 al 100% in soli 65 minuti.

Una soluzione fai da te con Anderson Plug

La flessibilità dell’Apex 300 aumenta notevolmente con l’Hub D1, pensato per il fai da te. Dotato di una robusta porta Anderson da 12 V/50 A, consente un’installazione semplice e sicura, ideale per gli appassionati del fai da te che cercano una configurazione di alimentazione personalizzata senza la difficoltà di cablaggi complessi. Per i principianti del camper, i viaggiatori on the road o chiunque voglia rinnovare una baita o una mini casa fuori dalla rete elettrica, l’Hub D1 fornisce fino a 700 W di potenza in corrente continua, alimentando facilmente dispositivi essenziali come frigoriferi a 12 V, illuminazione a LED, Starlink e router Wi-Fi, mantenendo la vita connessa e confortevole, anche in mezzo alla natura. Per supportare lunghi viaggi in campeggio libero, overlanding e lunghi viaggi su strada, l’Alternator Charger 1 cattura l’energia altrimenti sprecata dall’alternatore del veicolo, fornendo fino a 560 W di ricarica rapida in movimento.

Un salvavita sempre a portata di mano: moduli hot-swap, densità energetica superiore del 40%

Dotato della tecnologia BLUETTI UltraCell™, l’Apex 300 raggiunge una densità energetica superiore del 40% rispetto ai suoi concorrenti, offrendo una stazione di alimentazione portatile più efficiente in termini di spazio che si adatta facilmente all’uso domestico di backup e al camper. Grazie alla tecnologia hot-swap 2.0 e all’ecosistema BLUETTILIFE™, l’Apex 300 consente di rimuovere facilmente un modulo o un pacco batteria per l’uso all’aperto, senza interrompere il sistema che alimenta l’abitazione. Un carrello pieghevole dedicato aggiunge inoltre flessibilità, rendendo l’Apex 300 una soluzione conveniente per lo spostamento tra casa e camper, massimizzando il valore di un sistema di alimentazione di backup.

Leader nella longevità: 17 anni di durata con celle più sicure

Basato sul successo del generatore solare Elite 200 V2, l’Apex 300 compie un ulteriore passo avanti con celle LiFePO₄ di seconda generazione di qualità automobilistica e 33 test certificati CNAS, alzando gli standard di sicurezza e durata delle batterie. L’Apex 300 offre 6.000 cicli di carica mantenendo almeno l’80% della capacità. Questo si traduce in un massimo di 17 anni di funzionamento giornaliero, il doppio della durata di molte soluzioni concorrenti. La maggiore durata contribuisce a ridurre al minimo lo spreco della batteria e migliora la sicurezza a lungo termine, in linea con l’impegno di BLUETTI per soluzioni energetiche sostenibili e incentrate sull’utente.

Prezzo e disponibilità

Dal 1° agosto al 1° settembre, il generatore solare Apex 300 sarà disponibile al prezzo di lancio speciale di soli 1.799 € sullo Store Ufficiale BLUETTI. Utilizza il codice BLUETTIAPEX300 al momento del pagamento per usufruire di uno sconto extra dell’8% durante questa offerta a tempo limitato.