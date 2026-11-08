BMW Alpina Serie 7, test a Nardò oltre 300 km/h con motore V8

Pochi giorni dopo le foto spia scattate al Nürburgring e un’immagine teaser piuttosto enigmatica diffusa dalla casa di Monaco, la nuova BMW Alpina Serie 7 si mostra durante i test più impegnativi. Già dalle prime immagini si capisce che non è una berlina qualsiasi, visto che l’ammiraglia è in grado di viaggiare comodamente oltre i 300 km/h. Si tratta del primo modello sviluppato da BMW dopo aver preso il controllo di Alpina e porta sulle spalle un’eredità pesante, di quelle che non ammettono passi falsi.

Il banco di prova scelto è la celebre pista di Nardò, l’anello ad alta velocità lungo circa 12,6 chilometri, dove la berlina viene messa sotto torchio senza troppi riguardi. BMW la definisce una “macchina che accorcia le distanze” e la descrizione calza a pennello. Per i manager e gli uomini d’affari che con ogni probabilità sceglieranno questa vettura significa attraversare l’Autobahn a velocità notevoli immersi in un comfort assoluto, con l’autista che di sicuro non avrà modo di annoiarsi al volante.

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La filosofia Alpina resta intatta anche sotto la guida BMW

Con BMW al timone il marchio continuerà a seguire il suo storico motto “speed, not sport”, cioè velocità e non sportività. È una filosofia che Alpina ha affinato nel corso di decenni, dando vita a modelli di lusso dalle prestazioni brucianti e capaci di coinvolgere chi guida. Il tutto senza i compromessi tipici delle sportive più estreme firmate BMW M, che spesso rinunciano a una parte del comfort di marcia pur di guadagnare efficacia tra i cordoli.

Anche sul fronte estetico la continuità con il passato è evidente. La nuova ammiraglia riceverà modifiche aerodinamiche discrete e manterrà i classici quattro terminali di scarico ovali, un dettaglio che gli appassionati riconoscono al primo sguardo. Per la prima volta la vettura è stata mostrata anche con una versione aggiornata degli inconfondibili cerchi a 20 razze, avvolti da pneumatici specifici dotati di uno strato extra di schiuma. Lo scopo è mantenere la berlina stabile e confortevole anche quando la lancetta del tachimetro sale parecchio.

Sotto il cofano un V8 che promette scintille

BMW ha confermato che la nuova Alpina Serie 7 adotterà un motore V8, e il breve video diffuso lascia già intuire il ringhio che è capace di sprigionare. Il candidato più probabile è l’ultimo V8 biturbo da 4,4 litri della casa bavarese, presentato a ottobre insieme alla M760 xDrive. Nella configurazione standard questo propulsore eroga 570 CV, ma nella declinazione Alpina dovrebbe superare quella soglia e potrebbe arrivare ai 600 CV della precedente generazione della B7.

A spiegare cosa distingue davvero il progetto è Oliver Viellechner, vicepresidente di BMW Alpina: “La velocità è sempre stata parte del DNA del marchio ALPINA. Tuttavia non ci interessa soltanto la velocità massima. Ciò che conta è quanto risulti naturale, stabile e sicuro guidare a quella velocità”. Un approccio che si riflette in ogni scelta tecnica vista finora, dagli pneumatici dedicati fino alle sessioni di prova sul lungo anello di Nardò, pensate proprio per verificare il comportamento della vettura quando si viaggia a lungo a ritmi sostenuti.

Le tappe di avvicinamento si sono susseguite in fretta nelle ultime settimane, tra prove al Nürburgring, teaser e immagini dei collaudi in Italia. Il debutto ufficiale della nuova BMW Alpina Serie 7 è atteso nel corso del 2027.

Fonte: TecnoAndroid