Stella di neutroni più sferica del Sole: il record dell’Universo

e si cerca l’oggetto naturale più sferico dell’Universo, la risposta non porta né verso il Sole né verso qualche pianeta del Sistema Solare. Il primato spetta a una stella di neutroni, un corpo celeste che riesce a superare in perfezione geometrica la nostra stella e qualunque oggetto presente sulla Terra. Un risultato che a prima vista spiazza, perché va contro l’idea comune che ci sia sempre qualcosa di più vicino e familiare a rappresentare la forma ideale.

Il punto di partenza, del resto, è proprio l’immaginario che tutti si portano dietro. Quando si pensa a una sfera perfetta la mente corre quasi in automatico a una biglia, liscia e regolare, priva di irregolarità, sporgenze o imperfezioni di qualsiasi tipo. Un’immagine semplice e rassicurante, che però nella realtà naturale trova pochissimi riscontri concreti.

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Perché trovare una sfera perfetta in natura è così difficile

Individuare un oggetto naturale davvero sferico nell’Universo è un’impresa molto più complicata di quanto si possa credere. Talmente complicata che alcuni la considerano addirittura una sfida impossibile. Il motivo è intuitivo anche per chi non ha particolare dimestichezza con l’astronomia. Ciò che sembra rotondo visto da lontano, guardato con maggiore attenzione rivela quasi sempre qualche difetto, una deformazione o un dettaglio che rompe l’armonia della forma.

Vale per gli oggetti terrestri, che per quanto possano apparire regolari non raggiungono mai quel grado di precisione. E vale anche per il Sole, che pur presentandosi ai nostri occhi come un disco luminoso dai contorni netti non arriva a eguagliare la perfezione della stella di neutroni. È qui che il confronto si fa interessante, perché mette in fila elementi molto diversi tra loro e li giudica con un unico metro, quello della rotondità assoluta.

In questo senso la ricerca della sfera ideale diventa quasi un esercizio di pazienza. Si passano in rassegna corpi celesti grandi e piccoli, vicini e lontanissimi, e ogni volta emerge una piccola imperfezione capace di escluderli dalla corsa. Proprio questa selezione così severa rende il risultato finale ancora più sorprendente.

La stella di neutroni batte il Sole

Alla fine di questo confronto a vincere è la stella di neutroni, che si guadagna il titolo di oggetto naturale più sferico conosciuto. Non si parla di un semplice pareggio con il Sole o di un margine trascurabile. La sua forma è considerata più perfetta sia rispetto alla nostra stella sia rispetto a qualunque cosa esista sul nostro pianeta, biglie comprese.

Il dato colpisce soprattutto perché smonta un’abitudine mentale piuttosto radicata. Si tende infatti a immaginare che la perfezione appartenga agli oggetti più familiari, magari costruiti con cura o levigati dal tempo. Invece il primato arriva da un corpo celeste lontano, che quasi nessuno associa spontaneamente all’idea di sfericità. Una stella di neutroni non compare negli esempi di tutti i giorni, eppure è proprio lei a incarnare meglio di chiunque altro quella forma senza sbavature.

Ed è così che la risposta alla domanda iniziale finisce per sorprendere. Tra tutti gli oggetti naturali dell’Universo, quello che più si avvicina alla biglia perfetta immaginata da chiunque non è il Sole né un corpo terrestre, ma una stella di neutroni, più regolare di entrambi.

Fonte: TecnoAndroid