Missione lunare cinese 2029: svelati i piani per gli astronauti

La Cina ha svelato nuovi dettagli sul proprio programma lunare, il progetto con cui intende portare i suoi astronauti sulla Luna nel 2029. Durante una conferenza sono emerse informazioni sui velivoli destinati alla missione e sulle modalità con cui avverrà l’allunaggio. C’è poi un dato che attira subito l’attenzione: gli equipaggi cinesi potranno trascorrere fino a tre giorni sulla superficie del nostro satellite naturale.

Il quadro che ne esce è quello di un’iniziativa che sta prendendo una forma sempre più definita. Fino a poco fa l’obiettivo del 2029 restava soprattutto una data sul calendario. Ora invece si parla di mezzi, di procedure e di tempi di permanenza, cioè degli elementi che trasformano un traguardo politico e scientifico in un piano operativo vero e proprio. Ed è proprio su questi aspetti concreti che la presentazione si è concentrata.

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I velivoli e le modalità dell’allunaggio

Il cuore della conferenza riguarda il modo in cui gli astronauti cinesi raggiungeranno la Luna e soprattutto come vi scenderanno. Una missione con equipaggio non si limita a un razzo che parte e arriva. Servono mezzi capaci di affrontare il viaggio, di raggiungere l’orbita lunare e poi di accompagnare le persone fino al suolo in sicurezza. Ogni passaggio richiede veicoli pensati per uno scopo preciso e una sequenza di operazioni studiata nei minimi particolari.

Le informazioni diffuse vanno esattamente in questa direzione, perché riguardano sia i velivoli coinvolti sia le modalità previste per la discesa. Si tratta di un tassello fondamentale, dato che l’allunaggio rappresenta da sempre la fase più delicata di qualsiasi spedizione verso la Luna. È il momento in cui gli errori non sono ammessi e in cui la progettazione deve tenere conto di un ambiente ostile, privo di atmosfera e lontano centinaia di migliaia di chilometri da qualsiasi possibilità di soccorso immediato.

Chiarire come verrà gestita questa fase significa anche dare un’idea più precisa della solidità del progetto. Un programma che presenta pubblicamente mezzi e procedure mostra di aver superato lo stadio delle semplici intenzioni e di avere già una struttura su cui lavorare nei prossimi anni.

Fino a tre giorni sulla superficie lunare

Il dettaglio più evocativo resta però la durata della permanenza. Gli astronauti della missione lunare cinese potranno restare sulla superficie fino a tre giorni, un arco di tempo che cambia la natura stessa della spedizione. Non si parla di una toccata e fuga simbolica, utile soltanto a piantare una bandiera e ripartire, ma di una presenza che consente di svolgere attività più articolate.

Tre giorni sulla Luna vogliono dire più tempo per muoversi, per osservare e per lavorare in un ambiente che resta estremamente difficile. Ogni ora in più trascorsa sul suolo lunare implica infatti maggiori esigenze in termini di risorse, protezione e gestione dell’equipaggio. Prevedere una permanenza di questo tipo significa quindi aver pianificato con attenzione anche tutto ciò che serve a garantire la sicurezza delle persone coinvolte per l’intera durata della sosta.

È un elemento che aiuta a capire il livello di ambizione del programma lunare cinese. La scelta di puntare su una permanenza di più giorni indica la volontà di sfruttare al massimo l’occasione, trasformando lo sbarco in un’opportunità concreta per l’esplorazione e non soltanto in un risultato da esibire.

Fonte: TecnoAndroid