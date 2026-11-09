Stellantis passa alle batterie LFP: Fiat 500e verso i 20.000 euro

Stellantis ha deciso di cambiare strada sulle batterie delle sue auto elettriche e punta sulla tecnologia LFP per abbassare i costi e, con buona probabilità, anche i prezzi di listino. Dal 2027 molti modelli europei del gruppo lasceranno le celle NCM, che contengono nichel, cobalto e manganese, per passare a quelle più economiche al litio ferro fosfato. Il motivo è piuttosto semplice perché le elettriche si vendono di più ma non sempre portano più guadagni.

A confermare la svolta è stato l’amministratore delegato Antonio Filosa durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre. Il momento è particolare. Tra luglio e settembre le vendite europee di vetture a batteria Stellantis sono salite del 65%, eppure la divisione ha chiuso con una perdita operativa rettificata di 311 milioni di euro, a fronte di un utile di 157 milioni nello stesso periodo del 2025. Le immatricolazioni crescono mentre i margini continuano a soffrire, e costruire auto meno care potrebbe dare una mano a raddrizzare i conti.

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Perché le batterie LFP convengono a Stellantis

Il primo vantaggio delle LFP è di natura economica. Queste celle non usano cobalto e nichel nei materiali attivi del catodo e quindi riducono la dipendenza da materie prime costose, spesso soggette a forti sbalzi di prezzo. In più sono apprezzate per la stabilità termica e per la durata nel tempo.

Il rovescio della medaglia però esiste. A parità di peso questi accumulatori immagazzinano in genere meno energia rispetto alle NCM, e per un costruttore significa trovare il giusto equilibrio tra autonomia, ingombro del pacco e prezzo finale. In Europa la tecnologia resta ancora poco diffusa se paragonata alla Cina. Nel 2025 le LFP rappresentavano circa il 13% delle batterie montate sulle elettriche vendute nel continente, contro l’81% del mercato cinese.

Stellantis le impiega già su alcune proposte economiche come Fiat Grande Panda, la piccola elettrica di Citroën e Opel Frontera, tutte equipaggiate con accumulatori da 44 kWh. La vera novità sta nell’estensione, visto che dal 2027 questa soluzione dovrebbe arrivare su una fetta molto più ampia della gamma.

Fiat 500e più accessibile e la nuova piattaforma STLA One

Tra le prime vetture coinvolte ci sarà la Fiat 500e, per la quale si prospetta una variante con batteria LFP e un prezzo intorno ai 20.000 euro. Un taglio importante rispetto ai 23.900 euro richiesti oggi in Italia per la versione d’ingresso. Capacità e autonomia non sono ancora state comunicate ed è proprio lì che si giocherà buona parte della partita, perché la citycar elettrica misura appena 3,6 metri e lo spazio per alloggiare un pacco più grande è limitato.

Il cambiamento potrebbe in seguito riguardare altri modelli, dalla Peugeot 208 elettrica fino a vetture di taglia superiore, anche se per queste ultime non esistono conferme ufficiali. Nel frattempo il gruppo prepara STLA One, la nuova architettura pensata per le auto piccole e compatte. Il debutto è previsto nel 2027, con oltre 30 modelli in programma entro il 2035 e l’obiettivo di ridurre i costi del 20%.

La gigafactory spagnola di Figueruelas

Una parte importante della strategia passa dalla Spagna. A Figueruelas, vicino a Saragozza, Stellantis e CATL stanno realizzando una gigafactory tramite una società partecipata al 50% da entrambe. L’investimento previsto arriva a 4,1 miliardi di euro e la capacità produttiva potenziale tocca i 50 GWh all’anno, una quantità che secondo le stime del progetto basterebbe ad alimentare circa un milione di veicoli elettrici.

L’avvio delle attività dello stabilimento è atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. All’inizio però la fabbrica si occuperà soltanto dell’assemblaggio dei moduli, mentre la produzione delle celle dovrebbe partire nel 2028. Per questo i primi modelli Stellantis con le nuove batterie LFP dovranno montare celle provenienti da altri impianti.

Il gruppo non ha quantificato il risparmio ottenibile su ogni singola auto, ma Filosa parla comunque di una riduzione significativa dei costi. Quanto di questo vantaggio finirà davvero nei listini si scoprirà con l’arrivo dei primi modelli, a cominciare proprio dalla Fiat 500e.

Fonte: TecnoAndroid