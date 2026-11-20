Microsoft ha distribuito nuovi aggiornamenti di sicurezza per Exchange Server, ma insieme alle correzioni arriva un avviso piuttosto netto per chi lavora ancora con Exchange Server 2016 e 2019. Queste versioni non ricevono più patch e restano quindi esposte in modo permanente a eventuali nuove falle. Le vulnerabilità sistemate con questo rilascio sono emerse in parte grazie alle segnalazioni dei partner e in parte dalle attività di analisi svolte internamente dall’azienda.

Il pacchetto riguarda soprattutto le aziende che gestiscono la posta elettronica con server installati nei propri locali. Per gli amministratori IT si tratta di un passaggio da non sottovalutare, perché comporta la verifica dello stato dei sistemi e la pianificazione delle attività di manutenzione. Il team Exchange ha chiarito anche quali installazioni possono ricevere le correzioni e quali invece richiedono un approccio diverso per non restare scoperte.

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Exchange Server, chi riceve le correzioni e chi resta fuori

Gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft sono destinati a Exchange Server Subscription Edition, cioè la versione SE, nella release RTM. Le correzioni intervengono su problemi comunicati responsabilmente all’azienda da soggetti esterni e su altri individuati dagli specialisti di Redmond durante le verifiche. Chi vuole conoscere i dettagli tecnici delle falle, compresi gli identificativi CVE, può consultare il Security Update Guide. Lì basta filtrare i risultati selezionando la famiglia dei prodotti server e il componente Exchange SE.

Il punto più delicato riguarda però le installazioni più datate. Exchange Server 2016 e Exchange Server 2019 sono ormai fuori dal normale ciclo di manutenzione e non ricevono più aggiornamenti di sicurezza. Microsoft precisa che queste edizioni non vengono nemmeno più sottoposte a controlli sulle vulnerabilità e invita le organizzazioni che le usano ancora a pianificare una migrazione. La fine del supporto non è quindi una semplice formalità amministrativa. Senza correzioni ufficiali diventa molto più complicato difendersi dalle nuove minacce che possono emergere col tempo.

Discorso diverso per chi si affida a Exchange Online. Gli ambienti cloud risultano già protetti dalle vulnerabilità affrontate in questa distribuzione e non serve alcun intervento specifico sul servizio. Le realtà con configurazioni ibride devono invece tenere d’occhio i server locali, anche quando questi vengono mantenuti soltanto per attività di gestione.

Come installare le patch e cosa controllare subito dopo

Prima di mettere mano ai server Microsoft consiglia di fare un inventario completo delle installazioni presenti in azienda. A questo scopo è disponibile lo strumento Exchange Server Health Checker, che segnala eventuali aggiornamenti mancanti e verifica lo stato dei sistemi rispetto ai requisiti di manutenzione. In questo modo si evita di intervenire sulla base di informazioni incomplete e diventa più semplice individuare differenze tra un server e l’altro.

C’è poi un aspetto che semplifica parecchio il lavoro. Gli aggiornamenti di sicurezza sono cumulativi, quindi se l’installazione utilizza una Cumulative Update supportata non occorre recuperare tutti i pacchetti intermedi. È sufficiente applicare quello più recente compatibile con il sistema. Una volta terminata la procedura Microsoft raccomanda di riavviare il server e di controllare che tutti i servizi Exchange siano partiti correttamente.

Se durante l’installazione o nelle fasi successive compaiono errori, il team suggerisce di ricorrere a SetupAssist e di consultare la documentazione dedicata al ripristino delle installazioni non andate a buon fine. Negli ambienti ibridi va considerato anche un ultimo dettaglio. Qualora il certificato di autenticazione venga modificato dopo l’applicazione delle patch, sarà necessario eseguire di nuovo la procedura guidata Hybrid Configuration Wizard.

Fonte: TecnoAndroid