Tra le novità che iOS 27 porta nell’app Messaggi ce n’è una che sulla carta sembra un dettaglio ma che nell’uso quotidiano finisce per fare una certa differenza. Si tratta di Smart Reply, la funzione che suggerisce risposte già pronte, che con il nuovo sistema operativo di Apple diventa finalmente personalizzata e prova a scrivere seguendo lo stile di chi la usa. Un salto di qualità che arriva dopo un debutto piuttosto timido e che, almeno stavolta, sembra mantenere quello che promette.

Per capire la portata del cambiamento bisogna tornare indietro di qualche anno. Quando nel 2024 Apple ha annunciato la prima ondata di funzioni legate ad Apple Intelligence, Smart Reply era tra quelle che sembravano più utili fin da subito. Il principio è semplice. Invece di digitare a mano ogni risposta in Messaggi e in Mail, iPhone propone alcune frasi già scritte che si possono scegliere e inviare con un paio di tocchi. Un’idea comoda e immediata, insomma. Il problema è che in iOS 18 la parte “smart” della funzione faticava parecchio a farsi notare.

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Cosa cambia con iOS 27

Con iOS 27 arriva un aggiornamento importante proprio sul fronte di Apple Intelligence, ed è qui che la funzione cambia passo. Secondo quanto spiegato da Apple, Smart Reply in Mail e Messaggi ora può attingere allo stile di scrittura personalizzato dell’utente. Detto in modo più concreto, prima il sistema si limitava a leggere il contesto della conversazione per costruire i suoi suggerimenti. Adesso invece tiene conto anche del modo in cui ciascuno scrive, cercando di rispettare la punteggiatura abituale e il tono con cui si comunica di solito.

La differenza si sente eccome. Ai tempi di iOS 18 Smart Reply veniva usata pochissimo, e non perché le risposte fossero sbagliate. Dal punto di vista tecnico funzionavano, rispondevano a quello che serviva, ma avevano un difetto difficile da ignorare. Non sembravano scritte dalla persona che le inviava. Suonavano generiche, un po’ impersonali, con quel sapore di testo prodotto da un’intelligenza artificiale che chiunque riconosce al volo dopo un paio di messaggi.

Con iOS 27 lo scenario è diverso. Le proposte di Smart Reply riescono a sorprendere con costanza e non hanno più quell’aria neutra e anonima delle versioni precedenti. Al contrario si inseriscono in modo naturale nel modo abituale di comunicare di chi tiene in mano iPhone, tanto che inviarle non dà la sensazione di affidare la conversazione a una macchina. È proprio questo il punto che trasforma una funzione ignorata in qualcosa da usare spesso, quasi senza pensarci.

Il limite delle due sole proposte

Non tutto è perfetto, però. Al momento Smart Reply mostra sempre e soltanto due suggerimenti, niente di più. Una scelta che limita un po’ la flessibilità della funzione, soprattutto quando nessuna delle due frasi proposte coglie esattamente quello che si vorrebbe dire. In quei casi non resta altro che tornare alla tastiera e scrivere da sé.

Chi ha già preso confidenza con le risposte suggerite di iOS 27 immagina una soluzione piuttosto semplice. Se Apple ampliasse la funzione permettendo di scorrere in orizzontale tra un numero maggiore di opzioni, Smart Reply diventerebbe ancora più comoda e verrebbe probabilmente usata con una frequenza superiore a quella attuale. Per ora le proposte restano ferme a due, ma la base costruita con il nuovo sistema operativo, quella capace di imitare lo stile e il tono di chi scrive in Messaggi e in Mail, appare decisamente più solida rispetto a quella vista con iOS 18.

Fonte: TecnoAndroid