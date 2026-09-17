CoopVoce Carta Mondo: 100 Paesi con i Giga dell’offerta italiana

CoopVoce Carta Mondo è l’opzione che permette di portare fuori dall’Europa gli stessi Giga dell’offerta già attiva in Italia, e da qualche mese è diventata la soluzione principale proposta dall’operatore virtuale per chi si muove oltre i confini dell’Unione Europea. Il costo è di 39,90 euro una tantum, la validità è di 30 giorni e i Paesi coperti sono oltre 100. Un pacchetto pensato per chi viaggia parecchio e non ha voglia di ragionare destinazione per destinazione.

Sul sito ufficiale l’opzione si trova nella sezione “Estero”, quella che in passato ospitava le card Continente, ormai non più disponibili. Nella stessa pagina restano invece le cosiddette Offerte Welcome, cioè i pacchetti roaming costruiti su singoli Paesi extra UE. La descrizione che accompagna la nuova card è piuttosto diretta: viaggiare in oltre 100 Paesi extraeuropei con gli stessi Giga che si hanno in Italia, a prezzo fisso per 30 giorni.

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Come funziona il roaming extra UE con la card di CoopVoce

Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. Non esistono tagli da scegliere, non c’è un listino con opzioni da 20, 50 o 100 Giga. La card si aggancia automaticamente all’offerta già attiva sulla linea e replica all’estero lo stesso monte dati disponibile in Italia. Chi ha una tariffa da 50 Giga, per esempio, si ritrova con Carta Mondo 50, quindi 50 Giga spendibili nei Paesi inclusi per l’intero mese di validità.

C’è un vincolo da tenere presente: si tratta di un’opzione riservata esclusivamente ai già clienti CoopVoce. L’attivazione avviene dall’app dell’operatore oppure dall’area riservata del sito, senza passaggi in negozio. Subito dopo arriva un SMS di conferma e da quel momento parte il conteggio dei 30 giorni.

Sul prezzo c’è stato un movimento recente. In precedenza la card veniva proposta a 29,90 euro una tantum, con una promozione indicata fino al 31 Agosto 2026. Adesso, sia sul sito ufficiale che nell’applicazione per smartphone, la cifra richiesta è di 39,90 euro, sempre con addebito singolo e non ricorrente.

Dove funziona Carta Mondo e cosa sapere prima di partire

L’elenco delle destinazioni è lungo e copre praticamente tutti i continenti. Per il continente americano ci sono Argentina, Bermuda, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Stati Uniti d’America.

In Asia rientrano Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Giordania, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Macao, Malesia, Mongolia, Myanmar, Palestina, Filippine, Qatar, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Vietnam e Yemen.

Sul fronte africano la lista comprende Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Costa d’Avorio, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Marocco, Mozambico, Niger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sudafrica, eSwatini, Tanzania, Tunisia e Zambia. In Oceania si contano Australia, Polinesia Francese, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.

Anche una parte d’Europa è inclusa, trattandosi di Paesi fuori dall’Unione: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Isole Fær Øer, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Kosovo, Macedonia del Nord, Principato di Monaco, Montenegro, Federazione Russa e Serbia.