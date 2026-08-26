Commodore 77: il Commodore 64 diventa Cyberpunk 2077

Il Commodore 77 è la prova che certe idee, quando arrivano al momento giusto, funzionano senza bisogno di spiegazioni. Si tratta di un’edizione speciale del Commodore 64 Ultimate nata dalla collaborazione con CD Projekt Red, quindi con l’immaginario di Cyberpunk 2077 stampato addosso, giallo compreso. E non è soltanto una questione di colore, perché sotto la scocca c’è una macchina che con l’originale degli anni Ottanta condivide molto più del nome.

Vale la pena partire da un dettaglio che spiega perché l’accostamento regge così bene. I computer di quel periodo avevano una fisicità che oggi si è persa quasi del tutto. Tastiera, elettronica e carattere stavano tutti nello stesso guscio di plastica, spesso con i componenti quasi in mostra, senza troppa voglia di nascondersi. Quel modo di fare tecnologia, ruvido e onesto, somiglia in maniera sospetta al futuro sporco e sovraccarico raccontato dal videogioco. Non un futuro lucido e minimale, ma uno pieno di cavi, spigoli e cose che si vedono.

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Perché il Commodore 64 e Cyberpunk 2077 si somigliano più di quanto sembri

Chi ha usato quelle macchine se le ricorda come oggetti riconoscibili al primo sguardo, e questo non significa che i computer moderni siano brutti, tutt’altro. Semplicemente appartengono a un’altra logica, quella del prodotto pulito e chiuso, dove l’hardware sparisce dietro una superficie liscia. Il Commodore 64 faceva il contrario, e proprio per questo continua a funzionare come immagine, come icona, come pezzo di cultura pop. Metterlo accanto all’estetica di Night City non è un’operazione forzata, è quasi una conseguenza naturale.

Il risultato è un oggetto pensato per chi c’era, ma non solo. Perché la nostalgia da sola raramente basta, e chi si è avvicinato al retrocomputing di recente, senza averlo vissuto, trova comunque un dispositivo che ha senso anche fuori dalla vetrina del collezionista. Il rischio di queste edizioni celebrative è sempre lo stesso, ovvero fermarsi alla livrea e vendere un ricordo. Qui l’approccio è diverso.

La FPGA e la compatibilità con l’hardware originale

Il cuore della macchina è una FPGA, cioè un chip che può essere configurato per riprodurre il comportamento dell’hardware originale invece di simularlo con un software. La differenza sembra sottile, ma non lo è affatto. L’emulazione classica cerca di indovinare come si comportava un vecchio circuito, con tutti i piccoli scarti che ne derivano, mentre un chip configurabile può riprodurne il funzionamento in maniera molto più fedele. Tradotto in pratica, significa una risposta più vicina a quella di allora, con i tempi e le stranezze incluse.

Da questa scelta arriva anche la parte più interessante per chi possiede materiale d’epoca. La compatibilità con periferiche e software del Commodore 64 resta intatta, quindi le cose accumulate negli anni non finiscono in un cassetto. Nel frattempo però ci sono HDMI, USB e Wi-Fi, cioè tutto quello che serve per collegare la macchina a un televisore o a un monitor di oggi senza inventarsi adattatori improbabili e senza combattere con segnali video che nessun pannello moderno vuole più accettare.