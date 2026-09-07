Scarpe, ecco perché i nostri piedi sono più fragili dei Neanderthal

Le scarpe potrebbero essere una delle chiavi per capire perché i piedi degli esseri umani di oggi sono così sottili e delicati se messi accanto a quelli robusti dei Neanderthal. È un’ipotesi che suona quasi banale, e proprio per questo interessante: calzare qualcosa che protegga la pianta e attutisca l’urto con il terreno cambia il modo in cui l’osso viene sollecitato, e nel lungo periodo un osso sollecitato meno tende a costruirsi meno struttura. Non è l’unica spiegazione possibile, ma è difficile ignorarla.

Il confronto anatomico tra piedi umani moderni e quelli dei nostri cugini estinti mostra una differenza che salta all’occhio anche a chi non ha mai messo piede in un laboratorio di paleoantropologia. Le ossa dei Neanderthal sono spesse, compatte, costruite per assorbire carichi notevoli. Le nostre, in confronto, appaiono gracili. Una diminuzione di massa e di robustezza che riguarda in generale lo scheletro, ma che nei piedi diventa particolarmente evidente, perché il piede è il punto in cui il corpo scarica ogni singolo passo sul suolo.

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Perché camminare scalzi costruisce ossa diverse

Il tessuto osseo non è materiale inerte, si rimodella continuamente in base a ciò che gli viene chiesto di sostenere. Chi cammina a piedi nudi su terreni irregolari sottopone le ossa a stimoli intensi e variabili, e la risposta biologica è un rinforzo della struttura. Le calzature, al contrario, distribuiscono la pressione, filtrano le asperità, riducono la deformazione a cui ogni osso viene esposto durante il movimento. Meno stress meccanico significa, con il tempo, ossa meno massicce. È lo stesso principio per cui un atleta sviluppa una densità ossea maggiore rispetto a una persona sedentaria, applicato però su una scala temporale enorme, quella dell’evoluzione culturale e biologica della nostra specie.

Da qui l’idea che l’introduzione delle scarpe abbia lasciato un’impronta anatomica misurabile. Un’invenzione tecnologica, in apparenza semplice, che agisce da mediatore tra il corpo e l’ambiente e che nel corso delle generazioni finisce per modificare la forma stessa dello scheletro. La gracilizzazione dei piedi diventa così un indizio indiretto di comportamenti e abitudini che non lasciano fossili, perché il cuoio e le fibre vegetali si disintegrano mentre le ossa restano.

Una spiegazione parziale, non definitiva

Attenzione però a trasformare un’ipotesi ragionevole in una certezza. Le scarpe difficilmente sono la causa unica di questa trasformazione. Il corpo umano moderno è più leggero e meno robusto dei Neanderthal in molti distretti, non solo nei piedi, e le ragioni possibili sono diverse: cambiamenti nei livelli di attività fisica, nelle strategie di sussistenza, nella mobilità sul territorio, nella dieta. Tutti fattori che si intrecciano e che è complicato separare guardando solo un frammento di scheletro.

Resta il fatto che l’evoluzione umana non si gioca soltanto sui geni. Gli oggetti che costruiamo e usiamo quotidianamente rientrano nell’equazione, perché modificano l’ambiente in cui il nostro corpo cresce e si adatta. Il piede è forse l’esempio più concreto di questo dialogo tra biologia e tecnologia: una parte del corpo modellata dalla superficie su cui appoggia, e quindi anche da ciò che quella superficie la costringe o non la costringe a fare.

I Neanderthal camminavano su un mondo che non filtrava nulla, e i loro piedi lo raccontano nella densità del tessuto osseo. I nostri raccontano invece una storia diversa, quella di un contatto attenuato con il terreno, di passi ammortizzati e di una struttura che, non avendo più bisogno di quella forza, ha smesso gradualmente di produrla.