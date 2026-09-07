SoundCloud lancia la vendita diretta di musica senza commissioni

SoundCloud ha deciso di aggiungere un pezzo che mancava da anni al suo ecosistema: la possibilità di vendere musica direttamente, e per giunta a zero commissioni per gli artisti. La funzione è arrivata in versione beta e permette a chi carica tracce sulla piattaforma di metterle in vendita dal proprio profilo, senza dover spedire i fan altrove con un link esterno. Un dettaglio che sembra piccolo ma che, nella pratica quotidiana di chi fa musica, cambia parecchio le cose.

Il punto centrale è economico, non tecnico. SoundCloud non trattiene nulla sulle vendite, il che significa che il ricavato finisce interamente nelle tasche di chi ha prodotto il brano. Nessuna percentuale ceduta alla piattaforma, nessuna trattenuta nascosta. Per un settore abituato da sempre a dividere la torta con qualcuno, è una posizione piuttosto netta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché il 100% agli artisti pesa più di quanto sembri

Basta un confronto veloce con la concorrenza per capire la portata della mossa. Su Bandcamp, che resta il riferimento storico per la vendita diretta di musica indipendente, la trattenuta oscilla tra il 10 e il 15% su ogni transazione. Su Beatport, terreno di caccia soprattutto per la scena elettronica e per i dj, agli artisti arriva più o meno tra il 50 e il 65% del prezzo finale. Numeri che, sommati su decine o centinaia di vendite, fanno la differenza tra un progetto che si sostiene e uno che rimane un hobby costoso.

Offrire il 100% è quindi un argomento commerciale tutt’altro che banale. Non è filantropia, ovviamente: è un modo per attirare su SoundCloud musicisti che oggi usano la piattaforma per farsi conoscere ma poi monetizzano da un’altra parte. L’idea è chiudere il cerchio, tenendo dentro lo stesso spazio la scoperta, l’ascolto e infine l’acquisto.

Un tassello di una strategia partita mesi fa

La novità non arriva isolata. A novembre scorso SoundCloud aveva già presentato un abbonamento All in One pensato per i creator, che garantisce il 100% delle royalties di distribuzione. Due mosse che vanno nella stessa direzione, con un messaggio abbastanza esplicito nella comunicazione dell’azienda: costruire un posto dove i musicisti possano farsi ascoltare, connettersi con i fan e guadagnare, tutto senza cambiare piattaforma tre volte al giorno.

La logica ha senso. Chi pubblica su SoundCloud spesso ha già un pubblico lì, fatto di ascoltatori che seguono i profili, commentano sulla forma d’onda, condividono i brani. Costringerli a passare su un altro sito per comprare significa perdere per strada una fetta di persone, semplicemente perché ogni clic in più è un potenziale abbandono. Tagliare quel passaggio è un vantaggio concreto, forse più della percentuale stessa.

La variabile beta e la memoria degli utenti

C’è però un aspetto che chi frequenta la piattaforma da tempo tende a sottolineare. SoundCloud ha una storia lunga di funzioni annunciate con grande entusiasmo e poi lasciate scivolare ai margini, senza mai diventare davvero centrali. La fase beta è per definizione un terreno provvisorio, e il passaggio a qualcosa di stabile dipenderà anche da quanti artisti decideranno di usarla sul serio.

Detto questo, l’idea di avere un unico spazio in cui scoprire un brano, ascoltarlo e comprarlo senza che nessuno si prenda una fetta è difficile da mettere da parte. Soprattutto per la scena indipendente, quella che vive di margini sottili e di rapporti diretti con chi ascolta, dove ogni euro trattenuto o meno ha un peso reale sui conti di fine mese. La funzione di vendita diretta è già disponibile in beta dai profili degli artisti.