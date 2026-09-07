State of Play, un nuovo evento a settembre 2026? L’indiscrezione

Un nuovo State of Play potrebbe arrivare già a settembre 2026, almeno stando a quanto sostiene NateTheHate, leaker che negli anni si è costruito una reputazione piuttosto solida quando si tratta di anticipare gli appuntamenti del settore. Su X ha spiegato di essere ancora impegnato a verificare la data esatta, ma di considerare lo svolgimento della presentazione entro il mese una possibilità concreta, quasi scontata. Parole sue: sta lavorando per confermare il giorno, ma un evento a settembre gli sembra incredibilmente probabile e imminente.

Non è una conferma, e va detto subito. Nessun annuncio ufficiale da parte di Sony, nessun teaser, nessun countdown sui canali social di PlayStation. Solo un’indiscrezione, per quanto proveniente da una fonte che in passato ci ha preso più volte. Il che significa trattare la cosa con la prudenza che merita, senza però ignorarla del tutto, perché il ragionamento che ci sta dietro ha una sua logica.

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Un’abitudine che si ripete quasi ogni anno

Il calendario degli ultimi anni racconta una routine abbastanza precisa. Nel 2025 lo State of Play di settembre si è tenuto il 25, nel 2024 il 24, sempre quindi nella parte finale del mese. Andando ancora più indietro, nel 2021 una presentazione PlayStation era stata organizzata il 9 settembre, quindi con tempistiche diverse ma comunque dentro la stessa finestra. Insomma, l’azienda giapponese ha preso l’abitudine di usare questo periodo per fare il punto sui giochi in arrivo, e non è difficile immaginare che voglia ripetersi. C’è poi un motivo commerciale piuttosto evidente. Settembre segna l’inizio della stagione più redditizia dell’anno per il mercato videoludico, quella che va dall’autunno alle festività e che concentra la fetta più grossa delle vendite. Presentarsi davanti al pubblico in quel momento, con un elenco di titoli pronti o quasi, è una mossa che ha senso da qualsiasi angolazione la si guardi.

Cosa potrebbe finire sul palco virtuale

Il periodo tra settembre e ottobre 2026 si annuncia particolarmente affollato, e questo rende un eventuale State of Play ancora più interessante. A settembre è atteso il debutto di Marvel’s Wolverine, l’esclusiva sviluppata da Insomniac Games, uno dei progetti più sorvegliati tra quelli in arrivo su PlayStation 5. Un titolo del genere difficilmente resterebbe fuori da una presentazione, anche solo per un trailer di lancio o un ultimo assaggio di gameplay prima dell’uscita.

Sullo sfondo c’è poi l’elefante nella stanza, cioè Grand Theft Auto VI, previsto per novembre. L’arrivo del gioco di Rockstar cambia gli equilibri di tutto il mercato e costringe editori e piattaforme a ragionare con attenzione sulle finestre di uscita, perché nessuno vuole ritrovarsi schiacciato in quel periodo. Il che rende i mesi precedenti, settembre e ottobre appunto, uno spazio prezioso da riempire con annunci e lanci pesanti.

Detto questo, restiamo nel campo delle ipotesi. Non c’è una data, non c’è una scaletta, non c’è nemmeno la certezza che l’evento si terrà davvero. Le abitudini di Sony e il contesto del calendario giocano a favore dell’indiscrezione, ma tra una previsione ragionevole e un annuncio ufficiale la distanza rimane. Chi segue da vicino il mondo PlayStation sa bene che le comunicazioni di questo tipo arrivano di solito con pochissimo preavviso, spesso appena due o tre giorni prima della trasmissione vera e propria. Per ora, quindi, l’unico elemento sul tavolo è il messaggio di NateTheHate su X e la coerenza di quella previsione con quanto visto negli ultimi anni. Nessuna conferma da parte di Sony, nessuna data cerchiata sul calendario.