Ray-Ban Meta, denuncia penale in Germania: stop alle vendite?

Gli occhiali smart Ray-Ban Meta finiscono di nuovo sotto esame in Europa, e stavolta la questione non si ferma alla solita discussione sulla privacy: in Germania c’è una denuncia penale vera e propria, depositata da un’organizzazione no-profit che chiede apertamente lo stop alle vendite. Il bersaglio non è soltanto Meta, ma anche Ray-Ban, Oakley e diversi rivenditori che distribuiscono i dispositivi sul mercato tedesco.

A muoversi è stata HateAid, realtà tedesca che si occupa di violenza digitale, che ha portato il caso davanti all’Ufficio centrale tedesco per la lotta alla criminalità informatica. La richiesta è netta: vietare la commercializzazione degli occhiali sul territorio nazionale. Un passo pesante, che nasce da un’obiezione tutto sommato semplice da riassumere.

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Il nodo è l’aspetto: occhiali normali con una fotocamera dentro

Il punto centrale sollevato da HateAid riguarda l’estetica. Un paio di Ray-Ban Meta, indossato da qualcuno per strada, è praticamente indistinguibile da un paio di Ray-Ban classici. Nessun elemento vistoso, nessuna forma strana, nessun segnale immediatamente leggibile che indichi a chi sta intorno che quella montatura può registrare un video o scattare una foto in qualsiasi momento.

Va detto, per correttezza, che una spia c’è: un LED che lampeggia mentre la fotocamera è attiva. Per l’organizzazione tedesca, però, non è sufficiente. La definizione usata è dura, si parla di una tecnologia di sorveglianza travestita da oggetto di uso quotidiano, un accessorio che nessuno guarda due volte perché fa parte del panorama urbano da decenni. Il dato citato aiuta a capire la scala del ragionamento: solo in Germania ci sono 41 milioni di persone che portano gli occhiali. Distinguere chi ha una fotocamera sul naso da chi ha semplicemente delle lenti da vista diventa, in quel contesto, un esercizio impossibile.

Da qui la proposta più concreta contenuta nella denuncia, che riguarda la riconoscibilità del prodotto. L’idea è rendere le fotocamere evidenti a colpo d’occhio, per esempio attraverso un codice colore che identifichi in modo inequivocabile la presenza di un sistema di ripresa. In parallelo, l’organizzazione insiste su un secondo aspetto, ovvero il sostegno alle vittime di abusi digitali, che secondo HateAid non dovrebbero essere lasciate sole di fronte a immagini o video registrati senza consenso.

Perché proprio la Germania e cosa può succedere davvero

Non è un caso che la battaglia si apra proprio lì. La legge tedesca sulla fotografia negli spazi pubblici è più severa rispetto a quella della maggior parte degli altri paesi dell’Unione Europea. In Germania non è permesso fotografare o riprendere singole persone senza che abbiano dato il loro consenso, mentre altrove in Europa scattare in luoghi pubblici è generalmente ammesso, a patto che il materiale non venga poi utilizzato per scopi malevoli. Una differenza sottile sulla carta, enorme nella pratica quando si parla di un dispositivo pensato per catturare momenti al volo, senza tirare fuori lo smartphone.

Su un possibile divieto di vendita, però, i margini appaiono stretti. Difficile immaginare che una richiesta di questo tipo superi indenne un esame legale approfondito, considerando quanto sia complicato bloccare la commercializzazione di un prodotto già distribuito e conforme alle normative comunitarie. Diverso il discorso sulla seconda parte della denuncia: chiedere che una fotocamera integrata sia riconoscibile a distanza è un’istanza difficile da smontare, e tocca un tema che accompagna gli smart glasses fin dalla loro comparsa sul mercato.

Il caso, insomma, mette Meta di fronte a una domanda che riguarda il design prima ancora che il software. Finché gli occhiali intelligenti continueranno a somigliare in tutto e per tutto a un accessorio ordinario, il confine tra comodità per chi li indossa e disagio per chi si trova davanti all’obiettivo resterà sottile. E la denuncia penale depositata in Germania è il primo tentativo strutturato di trasformare quel disagio in una questione da tribunale.