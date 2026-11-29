La sovranità digitale europea sta smettendo di essere un tema da convegno per diventare una questione molto pratica, quella di chi vince gli appalti. Quando assegnano i contratti per il cloud europeo, governi e organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche guardano con sempre più attenzione al controllo dei dati, all’autonomia operativa e alla possibilità di cambiare fornitore senza troppi traumi.

Dietro questo cambio di passo c’è anche un clima politico diverso. I rapporti tra le due sponde dell’Atlantico si sono raffreddati e la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti preoccupa più di prima. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le restrizioni sull’accesso ad alcune tecnologie e i disservizi che hanno colpito diverse piattaforme cloud hanno riportato al centro un tema tanto semplice quanto delicato, cioè la continuità operativa.

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Gli appalti pubblici iniziano a premiare il cloud sovrano

Il segnale più concreto è arrivato ad aprile, quando la Commissione europea ha assegnato quattro contratti per servizi cloud sovrani dal valore complessivo massimo di 180 milioni di euro distribuiti su sei anni. Ad aggiudicarseli sono stati gruppi guidati da Post Telecom in Lussemburgo, Proximus in Belgio, StackIT in Germania e Scaleway in Francia. Sulla stessa linea si è mosso il governo olandese, che ha firmato un accordo quadro proprio con StackIT con l’obiettivo di ridurre il peso dei fornitori esterni all’Unione.

Non si tratta di casi isolati. In Danimarca, Svizzera e Germania diverse gare pubbliche stanno integrando i requisiti di sovranità digitale direttamente nei criteri di selezione. E il discorso va ben oltre il luogo fisico in cui finiscono i dati, perché conta capire chi controlla le infrastrutture, chi custodisce le chiavi di crittografia e chi gestisce le operazioni di tutti i giorni. Pesa parecchio anche la portabilità, ovvero la possibilità di spostare applicazioni e informazioni verso un altro provider senza restare legati a una sola piattaforma.

Secondo Markus Noga, CTO di IONOS, queste esigenze stanno diventando sempre più rilevanti soprattutto nella pubblica amministrazione e nei settori regolamentati. Anche Bruxelles spinge nella stessa direzione con nuove iniziative legislative come il Cloud and AI Development Act, pensato per rafforzare le infrastrutture continentali dedicate al cloud e all’intelligenza artificiale. Normative come NIS2 e DORA, poi, obbligano di fatto le organizzazioni a controllare con più rigore come vengono gestite le proprie risorse digitali.

La domanda cresce ma il mercato parla ancora americano

L’interesse per le alternative continentali è evidente. Nextcloud, che sviluppa una piattaforma collaborativa installabile su infrastrutture autonome, sostiene che la richiesta dei suoi prodotti sia cresciuta di circa cinque volte dall’inizio del secondo mandato di Trump. T-Systems, la divisione informatica di Deutsche Telekom, parla invece di una domanda per i propri servizi sovrani aumentata di oltre quattro volte dalla metà del 2025.

I numeri del mercato raccontano però un’altra storia. Una bozza della Commissione pubblicata a giugno indica che la quota dei fornitori dell’UE è scesa dal 29% del 2017 al 15% del 2022, senza progressi degni di nota negli anni successivi. Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud detengono insieme oltre il 70% del mercato europeo.

Il vero freno è l’eredità tecnologica accumulata nel tempo. Moltissime organizzazioni lavorano già con Microsoft 365, Office e infrastrutture cloud ormai intrecciate con i propri processi, e una migrazione completa diventa un’impresa complicata. IONOS stima che solo una percentuale a una cifra delle trattative con la pubblica amministrazione si traduca davvero in un contratto, mentre verifiche e trasferimenti possono richiedere dai 12 ai 24 mesi.

La risposta dei colossi statunitensi

Le big tech americane non stanno a guardare e propongono versioni sovrane dei loro servizi. AWS afferma di aver dimostrato a ottobre che la sua European Sovereign Cloud è in grado di funzionare in modo indipendente dalle infrastrutture situate fuori dall’Unione. Microsoft preferisce puntare su collaborazioni con partner locali come Bleu in Francia e Delos Cloud in Germania. Google Cloud invece partecipa attraverso S3NS, joint venture con Thales che ha ottenuto la certificazione francese SecNumCloud.

Fonte: TecnoAndroid