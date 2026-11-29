Il nuovo corso elettrico di Jaguar potrebbe presto arricchirsi di un modello più alto e spazioso. Dopo la granturismo, il marchio britannico sembra pronto a proseguire con un SUV destinato ad affiancare la Jaguar Type 01, riprendendone gran parte delle soluzioni tecniche e del linguaggio stilistico. Un render prova già a dare forma a questa ipotetica Jaguar Type 02, un nome ancora da confermare per una vettura che potrebbe arrivare a partire dal 2028.

L’idea di fondo è piuttosto lineare. Le proporzioni scenografiche della GT verrebbero trasferite su una carrozzeria più versatile, senza però rinunciare a un’impostazione prevalentemente stradale. La futura Type 02 punterebbe quindi su eleganza e praticità più che su velleità da fuoristrada.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lo stile della Type 01 su una carrozzeria più alta

Nel disegno la parentela con la Type 01 salta all’occhio soprattutto nel frontale. Il cofano resterebbe lungo e quasi orizzontale, mentre i fari sottilissimi lascerebbero spazio a un’ampia superficie centrale attraversata da elementi orizzontali. Un family feeling evidente, insomma, che renderebbe la nuova arrivata subito riconoscibile.

La fiancata del SUV Jaguar avrebbe superfici pulite, maniglie a filo e una linea di cintura alta. I cerchi di grandi dimensioni, con un disegno quasi pieno, contribuirebbero all’efficienza aerodinamica e alla presenza scenica dell’auto, senza bisogno di passaruota particolarmente elaborati.

La parte che cambierebbe di più è quella superiore. Il tetto si allungherebbe verso la coda, accompagnato da una vetratura laterale continua e da un montante posteriore massiccio. Ne verrebbe fuori una silhouette a metà strada tra una grande familiare rialzata e una sport utility, con proporzioni meno convenzionali rispetto ai modelli tradizionali del segmento. A completare il quadro ci penserebbe un inserto color bronzo dietro la ruota anteriore, richiamo diretto alle finiture della nuova famiglia Jaguar.

Un abitacolo da salotto con la tecnologia della GT

Anche gli interni potrebbero seguire la strada tracciata dalla granturismo, adattandola però a una seduta più alta e a un accesso più comodo. Sulla Type 01 una struttura centrale percorre l’intero abitacolo e lo divide in quattro spazi individuali. La plancia sottile e le finiture longitudinali sottolineano questa architettura, affiancata da materiali e tonalità che si ispirano al travertino e ai tessuti artigianali.

Il SUV potrebbe ereditarne l’atmosfera, ma attribuirgli la stessa configurazione a quattro posti sembra prematuro. Una zona posteriore più versatile sarebbe infatti più coerente con il ruolo di un modello di questo tipo. Tra le tecnologie che passerebbero da un’auto all’altra figurano lo schermo OLED da 24 pollici, il touchscreen centrale da 7 pollici dedicato alle funzioni principali e l’impianto audio Jaguar Immersive Sound System.

Piattaforma JEA, tre motori e oltre 1.000 CV

Il legame più importante tra i due modelli si nasconderebbe però sotto la carrozzeria. La Jaguar Type 02 dovrebbe infatti sfruttare la Jaguar Electric Architecture, o JEA, già sviluppata per la Type 01 e pensata per i successivi modelli del marchio.

Come riferimento tecnico la GT offre numeri di tutto rispetto. Ci sono tre motori elettrici, la trazione integrale e la gestione della coppia Intelligent Torque Vectoring, per un massimo di 1.030 CV e 1.365 Nm. Jaguar dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una ripresa da 100 a 180 km/h in appena 4 secondi.

Il sistema poggia su un’architettura a 850 volt e su una batteria da 118 kWh utilizzabili, con un’autonomia WLTP prevista fino a 720 km. La ricarica rapida arriva a 350 kW e consente alla Type 01 di recuperare fino a 320 km di percorrenza in 13 minuti.

Queste soluzioni potrebbero rappresentare la base del nuovo SUV elettrico, anche se prestazioni e autonomia varierebbero in funzione di peso, altezza e aerodinamica. Per conoscere i dati della Type 02 servirà quindi il progetto definitivo, mentre le prime consegne della Type 01 sono previste nella seconda metà del 2027.

Fonte: TecnoAndroid