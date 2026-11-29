Sotto i ghiacci dell’Antartide si nascondono le radici di supermontagne colossali, rilievi spariti da centinaia di milioni di anni che oggi tornano a raccontare la propria storia attraverso indizi minuscoli. Non si tratta di fossili o di grandi affioramenti rocciosi ma di migliaia di cristalli che custodiscono informazioni preziose sulla storia geologica del continente bianco. E non solo, perché quei granelli parlano anche di un periodo decisivo per l’evoluzione degli animali, una fase in cui la vita sul pianeta stava prendendo strade destinate a cambiare tutto.

L’idea di fondo è affascinante proprio per la sua semplicità. Le montagne non esistono più e il paesaggio che le ospitava è sepolto sotto una coltre di ghiaccio enorme. Eppure qualcosa di loro è rimasto, sparso e frammentato, in attesa che qualcuno trovasse il modo di leggerlo.

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Lo zircone, un archivio che resiste al tempo

Per rimettere insieme i pezzi di queste catene perdute i ricercatori hanno dovuto affidarsi a 1.712 cristalli recuperati dai sedimenti marini dell’Antartide. Un numero preciso che dà l’idea del lavoro paziente dietro lo studio, perché ogni granello rappresenta un piccolo tassello di un mosaico molto più grande.

Questi frammenti sono granelli di zircone, un minerale con una caratteristica fuori dal comune. Riesce infatti a conservare le tracce della propria origine anche quando le rocce da cui proviene sono state trasformate o erose. Le montagne possono sgretolarsi e le pietre che le componevano possono cambiare natura fino a diventare irriconoscibili, ma lo zircone continua a portare con sé una sorta di memoria del luogo e del contesto in cui si è formato.

È qui che sta il valore della scoperta. Senza poter osservare direttamente i rilievi scomparsi gli studiosi hanno trovato nei cristalli una specie di testimone silenzioso, capace di sopravvivere a processi che avrebbero cancellato qualsiasi altra prova. Un archivio naturale, in pratica, che ha resistito dove tutto il resto è andato perduto.

Dalle montagne perdute all’evoluzione degli animali

La provenienza dei granelli racconta già molto. Il fatto che siano stati raccolti nei sedimenti marini e non direttamente sulle rocce del continente aiuta a capire il percorso compiuto da questi minuscoli frammenti. Le supermontagne si sono consumate nel tempo, i loro resti si sono dispersi e una parte è finita sul fondale, dove si è depositata strato dopo strato fino a essere recuperata dai ricercatori.

Ricostruire l’esistenza di rilievi così antichi significa anche gettare luce su una fase cruciale per la vita sulla Terra. Il legame tra la storia geologica dell’Antartide e l’evoluzione degli animali è proprio uno degli aspetti che rende questi cristalli tanto interessanti. Attraverso i granelli di zircone diventa possibile guardare indietro di centinaia di milioni di anni e intuire cosa accadeva al pianeta in un momento considerato determinante per lo sviluppo delle forme animali.

Il lavoro mostra quanto informazioni enormi possano nascondersi in oggetti minuscoli. Le montagne colossali che un tempo dominavano quella regione non sono più visibili e restano sepolte sotto i ghiacci, ma le loro radici sono state individuate grazie a 1.712 granelli di zircone estratti dai sedimenti marini antartici, un minerale in grado di custodire la memoria della propria origine anche dopo che le rocce di partenza sono state trasformate o erose.

Fonte: TecnoAndroid