Google sta preparando un cambio di aspetto e di funzionamento per Cerchia e Cerca, la funzione nata per rendere più semplici e veloci le ricerche su smartphone e tablet Android, permettendo di cercare qualsiasi cosa partendo da ciò che compare sullo schermo. L’interfaccia potrebbe presto abbandonare la storica barra flottante per lasciare spazio a un elemento del tutto nuovo.

Fino ad oggi i ritocchi sono stati pochi e marginali, come l’arrivo di qualche nuova animazione. La struttura di base di Cerchia e Cerca invece è rimasta quella di sempre, con la barra che galleggia sopra i contenuti. Prossimamente però le cose potrebbero cambiare, e non soltanto sul piano visivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Addio alla barra flottante, arriva il foglio a comparsa

La novità è emersa analizzando la versione 17.78.13 beta di App Google, l’applicazione che sui dispositivi Android raccoglie le funzioni di ricerca e di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View. Nel codice si nasconde il piano dell’azienda per mandare in pensione la barra che accompagna lo strumento sin dal suo debutto, avvenuto a gennaio 2024.

Al suo posto comparirà un foglio a comparsa dal basso. Al suo interno troveranno spazio gli stessi elementi che finora hanno caratterizzato la vecchia barra, quindi chi usa abitualmente la funzione non dovrebbe sentirsi spaesato. Cambia il contenitore, insomma, molto meno il contenuto.

Cosa cambia quando si tocca la casella di ricerca

Il nuovo pannello non si limita a un semplice restyling. Anche il modo in cui si interagisce con lo strumento potrebbe subire qualche modifica. Oggi, dopo aver richiamato la funzione, un tap sulla barra di ricerca apre una schermata della AI Mode a schermo intero, con la schermata visualizzata (oppure l’indirizzo della pagina web) aggiunta come allegato al messaggio.

Google sta sperimentando due soluzioni alternative. La prima ricalca abbastanza da vicino quella attuale, con una differenza importante: sparisce la pagina bianca a tutto schermo e al suo posto c’è uno sfondo traslucido che lascia intravedere ciò che si trova dietro. La seconda è decisamente più essenziale. Elimina tutte le scritte superflue e mostra soltanto la casella per digitare il testo, sempre con l’allegato già inserito, così che quanto sta sotto resti ben visibile.

C’è poi un nuovo gesto da imparare. Con il foglio a comparsa basterà trascinare verso l’alto la piccola “maniglia” fino a far apparire la schermata con i risultati della ricerca. Un modo in più per avviare la ricerca sul contenuto mostrato, accanto al classico tocco.

Non ci sono ancora indicazioni su quando queste novità, potenzialmente gradite ma certo non rivoluzionarie, arriveranno su Cerchia e Cerca. Qualche dettaglio in più potrebbe emergere con le prossime versioni beta di App Google.

Come aggiornare App Google e provare le anteprime

App Google è preinstallata di serie su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi del colosso californiano. Per aggiornarla è sufficiente passare dal Google Play Store e aprire la pagina dedicata all’applicazione. Chi invece vuole mettere le mani in anticipo sulle funzioni che Big G introdurrà più avanti nella sua app di ricerca può iscriversi al programma beta attraverso la pagina apposita.

Fonte: TecnoAndroid