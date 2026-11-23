L’autunno si è trasformato in un prodotto da vendere proprio quando la stagione vera ha cominciato a farsi più corta e più calda. Capita di girare ancora in sandali tra la fine di agosto e la metà di settembre mentre i negozi si riempiono di decorazioni autunnali che convivono con quelle di Halloween e in qualche caso persino con quelle natalizie. È il paradosso di una stagione diventata un richiamo commerciale formidabile nel momento in cui, almeno in Spagna, sta cambiando volto.

Sui social il periodo comincia molto prima che nella vita reale. Spuntano maratone di Una mamma per amica, coperte a quadri, tazze fumanti e tutta l’estetica cozy. Per molti il vero segnale di partenza arriva quando Starbucks rimette in menu il suo Pumpkin Spice Latte, debuttato negli Stati Uniti nel 2003 e approdato in Spagna nel 2014. Oggi la divisione spagnola lo definisce una delle sue bevande più iconiche e attese.

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Quanto rende la cozy season

I numeri spiegano bene il fenomeno. In Spagna Starbucks vende in media 36 Pumpkin Spice Latte al giorno per negozio, circa 200.000 bevande al mese, con vendite che crescono ogni anno di quasi il 3%. Secondo l’azienda è il momento in cui si riprendono le routine con i clienti e tornano protagonisti sapori come zucca, acero e note dolci, speziate e calde. Il PSL è il simbolo di una tendenza precisa perché la stagione è diventata un nuovo motore di vendite. Negli anni Novanta coincideva con la festa dei Defunti e qualche sagra delle castagne. Negli anni Duemila è arrivato Halloween e piano piano si è radicato. Adesso il richiamo è l’autunno stesso, la cosiddetta cozy season fatta di copertina e divano.

Già nel 2022 Google Trends indicava che negli Stati Uniti le ricerche legate al mondo cozy erano esplose dal 2004 nei mesi che precedono l’inverno. La moda ha poi attraversato l’oceano. Un’agenzia di marketing britannica osserva che il termine cozy season è diventato popolarissimo nell’ultimo decennio e sta ridefinendo il modo in cui i marchi vendono questi mesi, grazie all’adozione di usanze americane come Halloween e i prodotti alla zucca. Da Zara Home a Pepco, ai due estremi dell’arredamento, si trovano candele Pumpkin Spice. Intanto i social si riempiono di maglioni a trecce e camini accesi già a settembre, e l’algoritmo premia e amplifica tutto.

Un autunno più breve e meno prevedibile

Il paradosso sta qui. Mentre scorrono quei contenuti sullo schermo il piumone resta nell’armadio perché fa ancora troppo caldo. Ester Prat, ricercatrice del CREAF e coordinatrice scientifica del progetto di scienza partecipata RitmeNatura, e Alba Formoso, responsabile della comunicazione, spiegano che l’autunno non sta sparendo ma sta cambiando. In Europa comincia più tardi e dura meno. Ottobre e novembre sono sempre più caldi e a settembre non stupiscono più le giornate estive. Secondo l’AEMET tra il 2010 e il 2024 non c’è stato nessun autunno con una temperatura media inferiore alla norma.

Il cambiamento climatico colpisce proprio gli elementi su cui si regge l’immaginario cozy. Le foglie ingialliscono più tardi oppure cadono in anticipo per lo stress idrico. Quelle stesse foglie servono però a studiare il fenomeno, perché RitmeNatura raccoglie le osservazioni dei cittadini sul cambio di colore e sulla caduta. Per le due esperte forse l’autunno non è in via d’estinzione in senso letterale, ma lo è quello che ricordiamo, fatto di temperature miti e mezze stagioni. Consumarlo diventa quasi un gesto di nostalgia in cui la memoria culturale ed emotiva vince sui mutamenti ambientali. Starbucks preferisce parlare di rituale e di fedeltà verso sapori riconoscibili che tornano in un preciso momento dell’anno. C’è poi il bisogno di rifugio che lega il cozymaxxing di inizio anno, l’hygge danese nato dopo la crisi economica del decennio scorso e l’emotional zoning, tra le tendenze d’arredo con cui si è aperto il 2026. WGSN avverte che nel 2027 l’emozione sarà denaro.

Il conto pagato da natura e agricoltura

Autunni più brevi e più caldi lasciano il segno sugli ecosistemi. Non tutte le specie reagiscono allo stesso modo alle temperature e questo può alterare migrazioni, alimentazione e periodi di attività. Le foglie che cadono tardi hanno meno tempo per decomporsi e diventare materia organica utile alle piante, ritardando anche il cibo per gli organismi decompositori. Secondo Prat e Formoso i cicli di flora e fauna si sfasano e i paesaggi cambieranno, ma l’effetto più diretto sugli esseri umani riguarda già l’agricoltura. Le coltivazioni perdono le ore di freddo necessarie a completare il loro ciclo e i raccolti ne risentono. Anche le piogge sono cambiate e compaiono vere e proprie seconde primavere, con alberi che germogliano e fioriscono fuori stagione credendo che la bella stagione sia tornata. Per la pianta è uno sforzo enorme perché nuovi germogli e fiori richiedono acqua, nutrienti e riserve di carbonio accumulate, così finisce per svuotare le proprie scorte nel momento sbagliato.

Fonte: TecnoAndroid