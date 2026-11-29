I dipendenti britannici di Rockstar Games hanno respinto l’accordo di riconoscimento sindacale che avrebbe reso il Rockstar Game Workers Union (RGWU) il più grande sindacato riconosciuto nel settore dei videogiochi del Regno Unito. La conferma è arrivata direttamente dallo studio, con una dichiarazione rilasciata alla stampa. La partecipazione è stata altissima, visto che alla consultazione hanno preso parte 1.544 lavoratori, ovvero il 93,2% di chi aveva diritto al voto.

Le operazioni di voto si sono svolte dal 12 al 26 novembre, in piena concomitanza con il lancio di Grand Theft Auto VI. Stando ai numeri diffusi dall’IWGB, l’organizzazione sindacale di cui l’RGWU fa parte, il 25% degli aventi diritto ha espresso parere favorevole all’intesa mentre il 75% si è schierato contro. Una distanza piuttosto ampia tra i due fronti.

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Dalla sede dell’azienda è arrivato un commento soddisfatto. Un portavoce di Rockstar si è detto “estremamente orgoglioso” del team, della cultura costruita insieme negli anni e dell’uscita di GTA VI. Per la società il risultato racconta un forte sostegno dei dipendenti alla prosecuzione di “rapporti diretti, collaborazione e dialogo aperto”, tutti elementi che secondo lo studio avrebbero contribuito a renderlo innovativo e solido.

Cosa prevedeva l’accordo bocciato dai lavoratori

Per capire la portata del voto serve chiarire cosa significhi il riconoscimento sindacale nel Regno Unito. In pratica un datore di lavoro accetta in modo ufficiale di trattare con un sindacato che rappresenta una parte del personale, aprendo così la strada a negoziazioni formali. Detto questo, i lavoratori non hanno bisogno di alcun via libera aziendale per iscriversi a un’organizzazione sindacale, ed è proprio per questo motivo che l’RGWU esiste già e continuerà a esistere.

L’intesa respinta conteneva parecchie voci concrete. Erano previsti quadri di contrattazione su straordinari e bonus, ferie e pensioni, oltre a diritti di consultazione sulle politiche delle risorse umane e sull’impiego dell’IA generativa negli uffici. L’IWGB precisa che l’esito della votazione “non impedisce ai lavoratori di Rockstar di organizzarsi con l’IWGB né di esercitare i propri diritti sindacali”. La differenza sta altrove, perché adesso la dirigenza non sarà formalmente obbligata a incontrare con regolarità i rappresentanti dei dipendenti.

Il sindacato rilancia mentre pende la causa sui licenziamenti

Dalle parti dell’RGWU nessuno sembra intenzionato a fare un passo indietro. Nel comunicato diffuso dopo lo spoglio, il sindacato definisce il risultato “non un segnale per ritirarsi, ma per raddoppiare l’impegno” verso un luogo di lavoro, un settore e una società più equi. L’organizzazione ricorda che centinaia di colleghi hanno comunque votato a favore, ma ammette di avere ancora “più lavoro da fare per conquistare la fiducia di più colleghi” e si dice pronta a dedicarsi a questo obiettivo.

Il voto arriva in un momento già delicato per lo studio. Rockstar e un gruppo di ex dipendenti attendono infatti la decisione di un tribunale del lavoro in un procedimento di peso, incentrato sulle accuse di repressione sindacale. Lo scorso anno la casa di sviluppo ha licenziato oltre 30 persone, che sostengono di essere state allontanate a causa della loro attività sindacale. La versione dell’azienda è diversa, dato che secondo Rockstar quei lavoratori sono stati lasciati andare per aver divulgato informazioni riservate all’interno di un server Discord del sindacato.

Fonte: TecnoAndroid