Clever Hans, il cavallo che cambiò il metodo scientifico

Il cavallo più famoso della storia della scienza si chiamava Clever Hans, e per un po’ mezzo mondo è stato convinto che sapesse fare i conti. Battendo lo zoccolo sul terreno rispondeva ad addizioni, sottrazioni, domande di ogni tipo, e il pubblico restava a bocca aperta. Solo che la matematica, con tutta probabilità, non c’entrava nulla. E proprio da quell’equivoco è nato uno dei cambiamenti più importanti nel modo in cui vengono condotti gli esperimenti.

Il punto è che nessuno stava imbrogliando, o almeno non consapevolmente. Chi presentava il cavallo credeva davvero nelle sue capacità, e questo rende la vicenda molto più interessante di una semplice truffa da fiera. Un animale che sembra calcolare, un gruppo di osservatori in buona fede, un risultato che si ripete davanti a testimoni. Sulla carta, tutti gli ingredienti di una scoperta straordinaria.

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Quando l’osservatore diventa parte dell’esperimento

La lezione che resta di Clever Hans riguarda molto più gli esseri umani che i cavalli. L’animale, semplicemente, leggeva qualcosa nelle persone che aveva davanti. Un irrigidimento, un cambio di postura, uno sguardo che si faceva più attento man mano che il numero di colpi si avvicinava a quello giusto. Segnali minuscoli, involontari, che nessuno si accorgeva di mandare. Il cavallo si fermava al momento opportuno e il pubblico applaudiva convinto di aver assistito a un calcolo.

Tradotto in termini pratici, l’esperimento conteneva un’informazione che non doveva esserci. Chi conosceva la risposta la trasmetteva senza volerlo, e il soggetto osservato la raccoglieva. È esattamente il tipo di contaminazione che oggi viene chiamata effetto sperimentatore, e che rovina silenziosamente i risultati di una ricerca senza che nessuno se ne renda conto. Il fatto che sia stato un cavallo a rendere il fenomeno così evidente ha un che di ironico, ma ha funzionato: l’episodio ha costretto gli scienziati a guardarsi allo specchio e ad ammettere che l’osservatore non è mai davvero neutrale.

La strada verso il doppio cieco

Da qui arriva il passaggio decisivo. Se chi conduce l’esperimento può influenzare il risultato semplicemente sapendo come dovrebbe andare, allora la soluzione è togliergli quella conoscenza. Nasce così l’idea alla base degli esperimenti in doppio cieco, dove né il soggetto né chi somministra il test sanno chi sta ricevendo cosa. Sembra ovvio adesso, quasi banale, ma per arrivarci è servito qualcosa che scuotesse le certezze.

Senza il cavallo, con ogni probabilità, ci sarebbe voluto più tempo. Non è un’affermazione da poco: il doppio cieco è oggi lo standard su cui si reggono le sperimentazioni cliniche, i test sui farmaci, buona parte della psicologia sperimentale. Ogni volta che viene valutato un nuovo trattamento con questo metodo, c’è dietro una linea di pensiero che passa anche per uno zoccolo che batteva a terra davanti a una folla incuriosita.

Vale la pena sottolineare un dettaglio che spesso sfugge. Clever Hans non era affatto uno stupido animale da baraccone. Leggere microespressioni e tensioni muscolari in un gruppo di persone è un’abilità notevole, forse più impressionante dell’aritmetica che gli veniva attribuita. Il talento c’era, solo che era un altro rispetto a quello che tutti credevano di vedere. E il risultato finale resta quello: un contributo concreto al metodo scientifico arrivato da dove nessuno se lo aspettava. Non male come lavoro per un cavallo, anche se in matematica era decisamente meno bravo di quanto la gente si fosse convinta.

Fonte: TecnoAndroid