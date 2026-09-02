Claude Code, i nuovi limiti d’uso sono in realtà più bassi

Chi lavora ogni giorno con Claude Code ha imparato a tenere d’occhio i limiti d’uso più del codice stesso, e l’ultimo annuncio di Anthropic ha rimesso il tema al centro della discussione. La comunicazione parla di un aumento permanente del 25% rispetto ai limiti originari a partire dal 14 settembre, presentato come una buona notizia per chi paga l’abbonamento. Il punto è che il confronto scelto non è quello con la soglia attualmente in vigore, e lì i conti raccontano tutta un’altra storia.

Il meccanismo è di quelli che funzionano bene sulla carta e molto meno quando si apre il terminale a metà pomeriggio. Prendere come riferimento i limiti originari significa ignorare che nel frattempo la soglia effettiva era stata alzata, e che gli utenti si sono abituati a lavorare con quella. Rispetto a quel valore, il nuovo tetto non sale: scende. La variazione, in negativo, si aggira intorno al 17%.

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Un aumento che sulla bilancia pesa meno di prima

La matematica è elementare e proprio per questo fa un certo effetto. Se la base di partenza viene fissata sui limiti originari e si applica un più 25%, il risultato finale resta comunque sotto la quota che gli abbonati stavano usando fino a oggi. Da qui il taglio del 17% che emerge quando si mette a confronto la nuova soglia con quella corrente anziché con quella storica. Un aumento, sì, ma solo se si guarda indietro abbastanza da trovare un numero più basso da cui ripartire.

Per chi usa Claude Code in modo intensivo, la differenza non è teorica. I limiti d’uso sono la variabile che decide quante sessioni si riescono a portare a termine, quanto è lungo il contesto che si può tenere aperto, quante volte si può iterare su un refactoring complesso prima di sbattere contro il muro. Ridurre quel margine, anche di una manciata di punti percentuali, si traduce in interruzioni che arrivano prima del previsto e in flussi di lavoro da riorganizzare.

Comunicazione, aspettative e il nodo della trasparenza

Il tema vero, più che il numero in sé, è come viene raccontato. Definire “permanente” un incremento del 25% ha un suono rassicurante, suggerisce stabilità dopo mesi di soglie mobili e aggiustamenti. Ma la stabilità promessa arriva su un livello inferiore a quello sperimentato fino a questo momento, e questo dettaglio nella presentazione non emerge con la stessa evidenza. Chi legge in fretta l’annuncio di Anthropic porta a casa un messaggio positivo. Chi apre la calcolatrice ne ricava un altro.

Non è la prima volta che il rapporto tra piattaforme di intelligenza artificiale e limiti d’uso genera attrito. La potenza di calcolo costa, la domanda cresce più in fretta dell’infrastruttura, e il risultato sono politiche che cambiano con una frequenza a cui gli abbonati di servizi software tradizionali non erano abituati. Quello che gli utenti chiedono, più che numeri sempre più alti, è sapere con precisione su cosa possono contare quando pianificano il lavoro di una settimana.

Dal 14 settembre, quindi, la nuova soglia entra in vigore con l’etichetta di aumento permanente. Il riferimento resta quello ai limiti originari, non a quelli che gli sviluppatori hanno avuto a disposizione nell’ultimo periodo. Per chi utilizza Claude Code come strumento quotidiano, significa ricalibrare le abitudini su un tetto più basso di quello a cui si era adattato, con la consapevolezza che il margine di manovra si è ristretto di circa un sesto rispetto a oggi.