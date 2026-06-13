Citycar elettriche, il ritorno delle piccole urbane tra Cina e Europa

Le citycar non sono affatto sparite, hanno solo cambiato pelle. Per anni il racconto è stato dominato da auto sempre più grandi, alte, pesanti, muscolose, convinte di dover sembrare SUV anche quando nascevano per muoversi in città. E intanto le piccole urbane, quelle vere, sembravano destinate a scomparire, schiacciate da costi, normative e margini troppo bassi. Adesso però qualcosa si muove di nuovo. Non torna semplicemente la vecchia utilitaria, ma una famiglia più frammentata e parecchio interessante: elettriche cinesi, piccole ibride, citycar rialzate, ritorni iconici e progetti europei che cercano una nuova soglia d’ingresso al mondo dell’auto.

La città non vuole più auto grandi

Il caso più simbolico è la futura smart #2, anticipata dalla Concept #2, perché riporta il marchio esattamente dove era nato: due posti, ingombro minimo, uso urbano, identità immediata. Non una piccola auto buona per tutti, ma un oggetto specializzato, quasi una risposta compatta all’eccesso di questi anni. Insomma, smart non deve convincere nessuno di essere grande, familiare o avventurosa: deve tornare a essere intelligente nel senso originario, con ruote agli angoli, corpo raccolto e una presenza che trasforma la funzionalità in linguaggio.

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Dall’altra parte ci sono le citycar cinesi, che non arrivano solo con prezzi aggressivi ma con un’idea diversa di valore. La Leapmotor T03, legata all’orbita Stellantis, punta su semplicità, dotazione ricca e immagine rassicurante, quasi normalizzando l’elettrica urbana senza trasformarla in un oggetto nostalgico. La sua forza è proprio il design logico, senza fronzoli, che permette economie utili anche per la condivisione di componenti.

La BYD Dolphin Surf sceglie invece una via più espressiva, con linee spigolose, taglio sportivo e tecnologia ben in vista. Non vuole sembrare una piccola auto povera, ma una compatta elettrica completa, giovane, quasi più ambiziosa del segmento a cui appartiene. Qui il lavoro di Wolfgang Egger riesce a tenere insieme dinamismo e funzionalità compatta, cosa non semplice in dimensioni così ridotte.

La citycar si alza e diventa ibrida

Hyundai Inster e Toyota Aygo X raccontano un’altra trasformazione. La piccola auto urbana non resta sempre bassa, leggera e minimalista, ma assume forme più alte, protette, quasi da piccolo crossover. Perché anche in città molti automobilisti cercano visibilità, praticità e sicurezza percepita. Inster è la via coreana all’innovazione nell’auto compatta, piena di soluzioni utili dentro una forma elementare nei volumi ma ricercata nei dettagli.

Aygo X è un caso particolare, perché sopravvive là dove il progetto comune con Peugeot e Citroen si è dissolto. Con il full hybrid diventa una piccola diversa dalle elettriche pure, meno futuribile ma molto concreta, una risposta giapponese alla domanda europea di efficienza, con ruote alte e giochi cromatici a contrasto che la avvicinano a un crossover.

L’Europa cerca una nuova soglia d’ingresso

La Volkswagen ID.1 e le ipotesi Fiat sotto la 500 mostrano che anche i costruttori europei sanno di dover tornare verso il basso, ma non possono più farlo come vent’anni fa. Servono piattaforme elettriche, costi sostenibili, dimensioni ridotte e un’immagine abbastanza forte da non sembrare una rinuncia. I bozzetti della ID.1 vanno verso un razionalismo formale che in questo periodo investe un po’ tutto il gruppo tedesco.

Fiat ha forse il patrimonio più delicato, perché sotto la 500 c’è una storia enorme: Panda, 126, Topolino e tante piccole auto popolari. Quattrolino e la futura Pandina indicano una direzione possibile, tra memoria affettuosa, forme rigorose e massimo sfruttamento di uno spazio interno regolare. La Quattrolino, elettrica quattro posti, ricorda la prima 600 Multipla, ma non è una citazione diretta: è un recupero di forme e funzionalità dalla storia del marchio, riattualizzate.

Il segmento A, quindi, non tornerà identico a prima. Tornerà invece diviso tra elettriche economiche, ibride intelligenti, mini crossover urbani, icone a due posti e piccole europee ancora in cerca di equilibrio industriale. Gli accordi sempre più stretti tra case europee e marchi cinesi per condividere componenti e progettazione possono diventare la strada per ottenere qualità adeguata abbassando i costi. Vale meno per i marchi premium, ma anche smart è un progetto condiviso: la rotta è quella, ed è internazionale. Dopo anni di auto piccole travestite da grandi, la citycar può tornare orgogliosa della propria natura, trasformando la semplicità in stile e la necessità in identità.