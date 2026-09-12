Citroën C3 in promo, rate da 49 euro e sconti fino a 3.000 euro

Chi guarda alle promozioni di settembre trova Citroën C3 al centro di una campagna piuttosto aggressiva, costruita per tenere stretta la posizione conquistata sul mercato italiano. Fino al 30 del mese la compatta francese viene proposta con formule pensate per tre profili diversi di automobilista, quello che resta fedele al benzina, quello che vuole provare l’elettrificazione leggera e quello pronto a passare all’elettrico puro. Rate che partono da 49 euro al mese e sconti che in alcuni casi arrivano a 3.000 euro sul listino.

Benzina e mild hybrid, le rate più basse

Il punto d’ingresso della gamma termica è la Citroën C3 YOU Turbo 100 CV con cambio manuale. Il finanziamento chiede un anticipo di 6.416 euro, poi 35 rate mensili da 49 euro e una maxi rata finale da 9.409 euro, con TAN fisso al 3,99% e TAEG al 7,50%. Numeri che spiegano bene la logica dell’operazione, ovvero abbassare al minimo l’uscita mensile spostando il peso sul riscatto.

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Chi invece cerca il cambio automatico abbinato all’elettrificazione leggera trova la Citroën C3 PLUS Hybrid 110 CV. Qui la rata sale a 99 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 7.820 euro e un valore di riscatto fissato a 11.768 euro. Le condizioni finanziarie prevedono TAN fisso al 7,99% e TAEG all’11,29%. Non è la formula più economica del listino, ma resta interessante per chi vuole il mild hybrid senza mettere sul tavolo l’intero importo subito.

Elettrica ë-C3, sconti fino a 3.000 euro e tasso zero

Sul fronte a zero emissioni la Citroën ë-C3 gioca su due tavoli, il taglio secco del prezzo e il finanziamento a tasso zero. La versione YOU 113 CV Urban Range scende da 20.490 a 18.900 euro, con un risparmio di 1.590 euro. La variante YOU 113 CV standard incassa invece lo sconto più corposo dell’intera campagna, 3.000 euro netti, passando da 23.900 a 20.900 euro.

Per la stessa ë-C3 YOU da 113 CV è disponibile anche una formula a canone mensile, con 8.608 euro di anticipo, 35 canoni da 139 euro e riscatto finale a 10.835 euro. Il dato che conta davvero, però, è il TAN fisso allo 0%, accompagnato da un TAEG contenuto al 2,42%. Una condizione che di questi tempi pesa parecchio nella scelta finale.

Stesso schema anche sull’allestimento TONIC. La ë-C3 TONIC Urban Range passa da 21.290 a 19.700 euro, mentre la ë-C3 TONIC 113 CV scende da 24.700 a 21.700 euro, confermando anche in questo caso i 3.000 euro di risparmio sul prezzo finale. In pratica il costruttore ha allineato la scontistica tra i due allestimenti principali, senza creare troppe differenze tra chi sceglie l’uno o l’altro.

I numeri che spiegano la strategia

Le promozioni non nascono nel vuoto. I dati delle immatricolazioni italiane raccontano di una segmento B francese in ottima salute. Ad agosto 2026 la C3 ha registrato 1.702 targhe, un risultato che l’ha portata sul terzo gradino del podio assoluto tra i modelli più venduti in Italia e, soprattutto, al primo posto tra le auto a benzina.

Allargando lo sguardo al periodo che va da gennaio ad agosto 2026, il totale sale a 25.396 unità immatricolate, numero che vale la quinta posizione nella classifica generale del mercato nazionale. Un piazzamento che spiega perché la casa abbia scelto di insistere proprio ora, con la C3 in una fase di forte spinta commerciale e con la concorrenza nel segmento delle compatte che si muove con offerte altrettanto pesanti.

Le condizioni descritte restano valide fino al 30 settembre, data oltre la quale il quadro delle offerte Citroën andrà necessariamente rivisto.