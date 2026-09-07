Circular Ring 3, anelli smart con pagamenti NFC ed ECG FDA

Con Circular Ring 3 l’azienda alza il tiro su un terreno che finora nessuno aveva presidiato davvero: pagamenti contactless al polso, o meglio al dito, uniti a un pacchetto di sensori che arriva fino all’elettrocardiogramma. I nuovi anelli intelligenti sono due, il modello Slim e il modello Pro, e recuperano anche una funzione che sul secondo anello era stata tolta e che gli utenti avevano continuato a chiedere, cioè la vibrazione aptica. Il percorso, in fondo, era già segnato dal Ring 2, che aveva puntato sul monitoraggio della pressione combinando sensori PPG e lettura ECG.

Circular Ring 3 Slim, l’anello che si fa notare poco

Il primo dei due modelli è pensato per sparire al dito. Il Circular Ring 3 Slim misura 5,9 mm di larghezza e 2,35 mm di spessore, con un peso che oscilla tra 1,9 e 3 grammi a seconda della taglia scelta, dalla 6 alla 14. La scocca esterna è in titanio, la parte interna in resina epossidica, e l’autonomia dichiarata si aggira intorno ai 10 giorni con una singola carica.

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Sul lato salute lo Slim promette stime delle tendenze glicemiche, oltre al monitoraggio di sonno, attività fisica, frequenza cardiaca e temperatura cutanea. Sul fronte dei pagamenti NFC, invece, le informazioni restano poche: Circular ha confermato il supporto ai circuiti Visa e Mastercard e ha spiegato che basterà avvicinare l’anello al terminale, ma non ha ancora indicato un partner per il servizio né chiarito come sarà gestita la cosa dentro l’app. Interessante la scelta sulla vibrazione aptica, che non servirà per le notifiche dello smartphone. L’idea è usarla come promemoria per l’assunzione dei farmaci, come avviso quando l’anello rileva qualcosa di anomalo nei parametri vitali e come sveglia mattutina.

Il modello Pro punta su ECG certificato FDA e pressione

Il Circular Ring 3 Pro è più massiccio: 6,8 mm di larghezza, 2,78 mm di spessore e un peso compreso tra 3 e 4 grammi. Cambiano anche i materiali, perché qui titanio è sia fuori sia dentro. Il corpo più generoso lascia spazio a una batteria più capiente, con autonomia dichiarata fino a 12 giorni. Le funzioni di monitoraggio di salute e fitness sono le stesse dello Slim, ma il Pro aggiunge un elettrocardiogramma a singola derivazione certificato dalla FDA per rilevare la fibrillazione atriale, insieme al monitoraggio delle tendenze della pressione sanguigna. Va detto che anche l’attuale Ring 2 offre già ECG e lettura delle tendenze pressorie, funzioni che però sembrano richiedere un abbonamento per essere sbloccate, con un costo che non è stato chiarito.

Sul prezzo, per il momento, silenzio. L’azienda ha fatto sapere che disponibilità, dettagli sui preordini e cifre arriveranno nei prossimi mesi. Un riferimento utile lo dà il predecessore, il Ring 2, che parte da circa 300 euro, quindi è ragionevole immaginare importi non troppo distanti per la terza generazione. Da tenere presente anche il fatto che in passato Circular si è appoggiata a Kickstarter per raccogliere i preordini, con una reputazione non impeccabile quanto a chiarezza su costi e funzioni effettivamente disponibili al lancio.

La corsa alla pressione sanguigna sugli anelli smart

Il contesto in cui arriva Circular Ring 3 è tutt’altro che tranquillo. La misurazione della pressione arteriosa negli smart ring è diventata negli ultimi mesi il vero campo di battaglia tra produttori, tra sperimentazioni e brevetti depositati. RingConn ha già avviato i test della funzione sulla Gen 2, dopo averla mostrata in anteprima a IFA 2025, mentre la startup Vital Signals ha presentato Signal Ring, che promette valori reali di pressione sistolica e diastolica senza bisogno di calibrazione tramite bracciale. Anche Amazfit si è mossa nella stessa direzione, con un brevetto depositato dalla controllante Huami che lascia intuire l’arrivo della funzione sull’Helio Ring. Segno che, in un settore ormai maturo, la pressione arteriosa è diventata l’argomento con cui provare a distinguersi.