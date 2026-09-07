One UI 9 porta tre nuovi refresh rate per risparmiare batteria

Con la distribuzione delle prime beta di One UI 9 su diversi Galaxy compatibili, Samsung ha messo mano a qualcosa che sulla carta sembra un dettaglio da manuale tecnico e che invece tocca uno dei nervi più sensibili per chi usa uno smartphone tutto il giorno, cioè la durata della batteria. Oltre al linguaggio di design leggermente rivisto e al pacchetto di nuove funzioni, l’aggiornamento porta tre nuove frequenze di aggiornamento del display, pensate proprio per limare il consumo energetico sui modelli di fascia alta.

I valori individuati da alcuni utenti sono 20 Hz, 26,67 Hz e 40 Hz. Numeri che a prima vista dicono poco, ma che nella pratica ampliano il ventaglio di opzioni a disposizione del sistema quando deve decidere quanto velocemente rinfrescare l’immagine sullo schermo. Più gradini disponibili significa scelte più precise, meno sprechi.

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Come funzionano i nuovi gradini di refresh rate

Il principio è abbastanza semplice. Un pannello LTPO può cambiare la propria frequenza al volo, adattandola a ciò che si sta guardando. Un video ad alto ritmo o uno scroll rapido chiedono fluidità, quindi il display sale. Una pagina di testo ferma, una notifica sul lock screen, una schermata statica invece non hanno bisogno di 120 aggiornamenti al secondo, e lì entra in gioco la discesa verso i valori bassi.

Prima di One UI 9 il gradino minimo si fermava a 24 Hz in molte situazioni. Con i nuovi valori la frequenza può scendere fino a 20 Hz, con un assorbimento di energia inferiore. Sembra poco, ma su un display che resta accesso per ore ogni giorno, e che è tipicamente il componente più affamato di corrente di tutto il telefono, quei pochi Hz risparmiati si accumulano. Lo stesso ragionamento vale per i 26,67 Hz e per i 40 Hz, che coprono quella zona intermedia in cui prima il sistema era costretto a scegliere tra due estremi non sempre ideali, sprecando energia oppure sacrificando la resa visiva.

Quali Galaxy sono coinvolti dalla novità

Le tre nuove opzioni sono state confermate su Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra, ma la lista con ogni probabilità si allargherà. Il motivo è tecnico e piuttosto lineare, dato che tutti i modelli delle serie Galaxy S24 e Galaxy S25 montano pannelli LTPO capaci di gestire la variazione dinamica del refresh rate. Non emergono quindi ostacoli particolari che possano impedire l’estensione della funzione anche agli altri terminali delle stesse famiglie.

Va detto che si tratta ancora di software in fase beta, quindi il comportamento definitivo potrebbe cambiare prima del rilascio stabile. È il tipo di intervento che l’utente non vede e non sente, e forse è proprio questo il suo punto di forza, perché non richiede impostazioni da smanettare né compromessi visibili sulla fluidità dell’interfaccia. Il sistema lavora dietro le quinte e decide da sé quando conviene rallentare.

Perché un dettaglio del genere conta più di quanto sembri

Nella comunicazione dei nuovi aggiornamenti finiscono quasi sempre le funzioni che si possono mostrare, le animazioni ridisegnate, le nuove voci nei menu. Le ottimizzazioni di gestione energetica restano invece sullo sfondo, però sono quelle che poi determinano se a fine giornata resta ancora un margine di autonomia oppure no. Un ventaglio di frequenze più ricco è esattamente questo genere di lavoro silenzioso, una manutenzione fine del rapporto tra prestazioni e consumi.

Sui Galaxy di fascia alta, dove il display è grande, luminoso e spinto fino a 120 Hz, il guadagno potenziale è tanto più concreto. E con One UI 9 ancora in rodaggio sui canali beta, il quadro delle frequenze supportate potrebbe arricchirsi ulteriormente prima della versione finale.