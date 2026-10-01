ChromeOS, Google fissa la fine del supporto nel 2034

Chi utilizza un Chromebook ha adesso una data precisa da tenere a mente, perché Google ha confermato la fine del supporto a ChromeOS nel 2034. L’annuncio è arrivato subito dopo la presentazione dei Googlebook, i nuovi portatili dell’azienda, e segna di fatto il tramonto di una piattaforma che per anni ha accompagnato studenti, professionisti e famiglie in cerca di un computer semplice da usare. Il messaggio è chiaro e non lascia molto spazio alle interpretazioni: da quel momento il sistema operativo non riceverà più aggiornamenti.

La scadenza, a guardarla bene, non è dietro l’angolo. Siamo nel 2026 e il traguardo fissato da Google si trova a otto anni di distanza, un intervallo lungo nel mondo della tecnologia. Il punto però non è tanto il tempo che manca quanto la direzione presa dall’azienda, che con questa decisione mette un punto fermo sul futuro dei suoi portatili.

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Cosa significa lo stop agli aggiornamenti di ChromeOS

Quando un produttore smette di supportare un sistema operativo, il dispositivo non si spegne all’improvviso. Continua a funzionare, si accende, apre le applicazioni e permette di lavorare come prima. Quello che viene meno è il flusso di aggiornamenti, cioè quei pacchetti che di norma servono a correggere errori, chiudere falle di sicurezza e introdurre nuove funzioni. Senza questo ricambio costante un computer resta fermo nel tempo, e più passano i mesi più diventa esposto a problemi che nessuno si preoccuperà di risolvere.

Per chi possiede un Chromebook il dato concreto è proprio questo. Dal 2034 ChromeOS smetterà di evolversi e i dispositivi basati su questa piattaforma non vedranno più novità software da parte di Google. Una situazione che riguarda da vicino anche le scuole e le aziende che negli anni hanno scelto questi laptop per la loro praticità e per la gestione centralizzata, e che adesso hanno a disposizione un orizzonte temporale definito entro cui organizzarsi. Avere una data certa, del resto, ha anche un lato pratico. Chi sta valutando l’acquisto di un nuovo computer può sapere fin da ora fino a quando il sistema resterà supportato, e pianificare di conseguenza senza sorprese dell’ultimo minuto.

I Googlebook e il cambio di rotta di Google

Il tempismo dell’annuncio non è casuale. La conferma sulla fine di ChromeOS è arrivata a ridosso del debutto dei Googlebook, la nuova linea di portatili con cui Google apre un capitolo diverso nel settore dei computer. Le due notizie, lette insieme, raccontano un passaggio di testimone piuttosto evidente: da una parte una piattaforma che si avvia verso il pensionamento, dall’altra una famiglia di dispositivi pensata per raccoglierne l’eredità.

Il Chromebook ha rappresentato per molto tempo l’alternativa leggera ed economica ai portatili tradizionali, con un sistema essenziale costruito attorno al browser e ai servizi online. Con l’arrivo dei Googlebook quella stagione si avvia a conclusione, anche se con un preavviso decisamente ampio. La data da segnare sul calendario resta il 2034, anno in cui ChromeOS riceverà gli ultimi aggiornamenti prima dello stop definitivo annunciato da Google.

Fonte: TecnoAndroid