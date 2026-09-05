Acer Vero 16: il portatile riparabile con CPU aggiornabile

Con Acer Vero 16 il produttore taiwanese prova a rimettere al centro una parola che nei portatili sottili sembrava sparita, cioè la riparabilità. Il nuovo modello nasce infatti per essere aperto e sistemato senza troppe acrobazie, con coperture delle porte rimovibili, una cerniera esterna staccabile e un gancio sul fondo che si sblocca senza attrezzi. C’è persino un’incisione sulla scocca che indica dove si trovano batteria e scheda madre, un dettaglio piccolo ma che dice parecchio sull’intenzione di fondo.

L’idea, insomma, è ridurre al minimo l’attrito quando serve un intervento di assistenza oppure un semplice aggiornamento. Batteria e SSD sono sostituibili direttamente dall’utente, e Acer promette la possibilità di passare a processori più recenti “per almeno due generazioni”, una formula che nel mercato dei notebook si sente raramente. Il telaio è certificato MIL STD 810H e realizzato in buona parte con alluminio a basse emissioni di carbonio, quindi anche la resistenza fisica rientra nel discorso durata.

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Cosa c’è dentro Acer Vero 16

Al di là della filosofia costruttiva, la scheda tecnica non è affatto un ripiego. La configurazione più spinta arriva fino al processore Intel Core Ultra X9 388H, affiancato da 32GB di RAM e 512GB di storage SSD. Lo schermo può essere un pannello OLED 3K da 16 pollici, mentre la batteria si ferma a 71Wh, un valore in linea con la categoria e comunque generoso considerando lo spessore.

Sul fronte connettività e accessori c’è tutto quello che serve senza dover portare in giro adattatori, ovvero un lettore di schede SD, una porta HDMI 2.1 e due USB-C con certificazione Thunderbolt 4. La webcam è da 5MP con sensore a infrarossi e otturatore fisico per la privacy, dettaglio sempre gradito a chi passa metà giornata in videochiamata. Il portatile viene presentato anche come Copilot+ PC, quindi porta con sé il pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Microsoft spinge da tempo, da Windows Studio Effects a Cocreator fino alla piattaforma Click to Do. Quanto poi vengano davvero usate nel quotidiano è un’altra faccenda, ma sulla carta ci sono.

Disponibilità e il resto della gamma Acer

Il lancio di Acer Vero 16 è fissato per l’inizio del 2027, almeno in Europa, Medio Oriente e Africa. Il prezzo non è ancora stato comunicato e non ci sono indicazioni sull’eventuale arrivo negli Stati Uniti, che al momento restano fuori dai piani annunciati. Nella stessa tornata di annunci l’azienda ha rinnovato anche la serie Swift. Il nuovo Swift Air 16 mantiene la vocazione da portatile sottile, anche se pesa un filo più della generazione precedente, e monta fino al processore Intel Core 7 350. La distribuzione è prevista nella maggior parte dei mercati entro l’inizio del 2027, quindi con una copertura geografica più ampia rispetto al Vero.

Discorso diverso per Swift Blade 14, che punta tutto sulla leggerezza estrema. Parliamo di circa 800 grammi di peso e poco più di un centimetro di spessore da chiuso, numeri che lo mettono nella fascia dei portatili pensati per chi si sposta di continuo. Anche qui il processore può arrivare fino all’Intel Core 7 350, con la stessa base di potenza dell’Air 16 ma in un corpo decisamente più compatto. Swift Blade 14 sarà acquistabile già a dicembre, e anche in questo caso la disponibilità iniziale riguarda soltanto Europa, Medio Oriente e Africa.