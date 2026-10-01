ChatGPT e i contratti: il prompt che svela le clausole

Usare ChatGPT per analizzare i contratti è una di quelle abitudini che cambiano davvero la giornata, a patto di impostarla nel modo giusto. Le clausole scritte in piccolo quasi nessuno le legge, e non per disinteresse, visto che parlano di soldi, diritti e obblighi molto concreti. Manca il tempo, manca la pazienza e soprattutto manca la voglia di affrontare trenta pagine di linguaggio giuridico costruito apposta per scoraggiare chiunque provi ad arrivare fino in fondo.

La polizza che stabilisce cosa è coperto e cosa no, l’abbonamento con le condizioni di cancellazione sepolte a pagina ventitré, il contratto d’affitto con la parte sulla cauzione che nessuno controlla finché non è troppo tardi. Documenti che meriterebbero attenzione vera e che nella pratica vengono firmati dopo una scorsa veloce e una preghiera silenziosa. Chiedere al chatbot un generico riassunto è meglio di niente, però lascia alla macchina il potere di decidere cosa sia importante. Il salto di qualità sta altrove, in un metodo semplice, ovvero estrarre prima e confrontare dopo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il prompt che fa lavorare ChatGPT sui dettagli

L’errore più diffuso è caricare due documenti e domandare quale sia l’opzione migliore. Domanda comoda, risposta inutile, perché migliore può voler dire più economica, più completa, più flessibile o qualunque cosa il modello ritenga rilevante in quel momento. Così si delega non solo la lettura ma anche il giudizio, che è proprio la parte da tenersi stretta quando le conseguenze sono reali. La logica corretta è lasciare al chatbot il lavoro noioso, cioè tirare fuori i dati, e riservare alla persona la decisione finale.

Il prompt da usare suona più o meno così: leggere entrambi i documenti separatamente prima di confrontarli, ed estrarre per ciascuno il costo totale, le franchigie o i costi aggiuntivi, i servizi e le coperture incluse, le esclusioni, le condizioni di cancellazione, quelle di rinnovo e ogni clausola nascosta capace di far lievitare la spesa. Per ogni dettaglio va citato il numero di pagina. Se un’informazione non compare in modo esplicito, la risposta corretta è “non trovato”, senza deduzioni né ipotesi. Completata l’estrazione, serve una tabella comparativa affiancata con le differenze tra i due testi e, alla fine, cinque punti poco chiari da approfondire prima di scegliere. Nessun suggerimento su quale opzione preferire.

Quando si chiede tutto insieme, riassunto e confronto di due testi lunghi, il modello legge, seleziona, scarta e paragona in un unico flusso. Un dettaglio a pagina venticinque rischia di sparire perché giudicato meno interessante di quello trovato a pagina tre. Spezzando il lavoro in fasi, invece, ogni documento viene passato al setaccio con le stesse categorie, e solo dopo arriva il paragone. Le lacune, cioè quello che un contratto specifica e l’altro tace, saltano all’occhio subito.

Perché i numeri di pagina cambiano tutto

La richiesta di citare la pagina per ogni dato è la parte più preziosa del metodo. ChatGPT può sbagliare, fraintendere una clausola, non vedere qualcosa infilato dentro una tabella o dare per assodato un numero che nel testo non esiste. Senza riferimenti, verificare significa rileggere tutto, e a quel punto il confronto perde senso. Con i riferimenti la verifica diventa chirurgica: se il documento A indica una franchigia da cinquecento euro e il B da mille, bastano due pagine aperte e due numeri controllati. Stesso discorso per l’istruzione sul “non trovato”, perché sapere che un dato manca vale molto più di una risposta plausibile ma inventata.

Dove conviene applicare il metodo

Le polizze assicurative sono il terreno più ovvio, però lo schema regge ovunque ci siano documenti simili con differenze sepolte nei dettagli. Contratti di affitto, con depositi cauzionali, spese condominiali, rinnovi e restrizioni. Piani di abbonamento, tra costo mensile, limiti di utilizzo e penali di uscita. Offerte degli operatori telefonici, con tariffe, copertura, vincoli e costi nascosti. Preventivi per lavori, per capire cosa rientra nel prezzo e cosa no, tempistiche e garanzie. Pacchetti viaggio, con politiche di rimborso e restrizioni varie.

Per un contratto di affitto le voci da chiedere diventano canone mensile, deposito cauzionale, spese incluse ed escluse, durata, condizioni di rinnovo, preavviso per la disdetta, clausole sulle modifiche del canone e responsabilità sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre con pagina o sezione di riferimento. Cambiano le categorie, non il metodo: estrarre, localizzare, confrontare, segnalare cosa manca. Sessanta pagine di clausole spesso contengono appena cinque informazioni decisive, e il problema è tutto lì, trovarle in mezzo alle altre cinquantacinque.

Fonte: TecnoAndroid