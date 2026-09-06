ChatGPT Desktop nasconde LibreOffice: ecco a cosa serve

Chi installa la nuova app ChatGPT Desktop si porta in casa anche una copia praticamente completa di LibreOffice, sepolta tra i componenti che il programma di OpenAI usa dietro le quinte. Non è un errore di packaging e non è nemmeno un regalo agli utenti che vogliono aprire Writer o Calc dall’interfaccia della chat. La suite open source sta lì per un motivo molto più concreto, cioè fare da motore per leggere, convertire, generare e controllare i file Office quando gli agenti dell’azienda ne hanno bisogno.

La scoperta arriva dallo sviluppatore Simon Willison, che frugando nella directory ~/.cache del proprio Mac ha trovato una cartella dal nome poco poetico, codex-primary-runtime. Dentro, circa 1,7 GB di runtime e strumenti vari, comprese installazioni intere di Python e Node.js oltre a diversi programmi nativi. Il pezzo più curioso, però, si chiama libreoffice-headless, una versione della suite capace di funzionare senza interfaccia grafica e quindi pilotabile da altre applicazioni in esecuzione. Ed è esattamente questa caratteristica a spiegare perché OpenAI abbia preferito imbarcarsi una suite già esistente invece di reinventare da zero la gestione di DOCX, XLSX e PPTX.

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Un piccolo ambiente di lavoro nascosto dentro l’app

Guardando i pesi dei singoli componenti si capisce bene la filosofia. Circa 446 MB vanno a Node.js, 441 MB a Python, 430 MB al LibreOffice headless, 188 MB a Poppler e 148 MB a Git. Più che un’app di chat, sembra la cassetta degli attrezzi di uno sviluppatore. E in effetti la struttura di ChatGPT Desktop, che nasce dall’evoluzione della precedente app Codex, assomiglia molto a un ambiente operativo pensato per gli agenti AI, dove il modello linguistico decide cosa fare e poi delega l’esecuzione a software specializzato.

Ognuno di questi pezzi ha un compito preciso. Python serve a elaborare dati e automatizzare operazioni, Node.js mette a disposizione un ambiente JavaScript completo, Git gestisce repository e codice sorgente, Poppler si occupa dei PDF. LibreOffice, invece, diventa il braccio operativo per manipolare documenti Office. Il modello ragiona, gli strumenti tradizionali sporcano le mani sulle parti più delicate.

Perché non scrivere direttamente un DOCX

Un file DOCX non è un documento nel senso classico, è un archivio ZIP che contiene decine di file XML, relazioni, stili, immagini e metadati. Idem per XLSX e PPTX. In teoria un modello potrebbe intervenire direttamente su quella struttura oppure appoggiarsi a librerie tipo python-docx, openpyxl o equivalenti in JavaScript. Funziona, finché il documento resta semplice.

Poi arrivano i casi reali. Un foglio Excel con formule, celle unite, grafici, intervalli denominati, collegamenti e impostazioni di stampa. Un documento Word con intestazioni, piè di pagina, sezioni, tabelle e immagini flottanti. Qui non basta sputare fuori XML formalmente corretto, perché il file deve anche essere interpretato e visualizzato bene da una vera suite Office. La modalità headless risolve il problema in modo elegante, dato che permette a un processo di aprire un documento, modificarlo o convertirlo e salvare il risultato mentre tutto avviene in background, senza che compaia una finestra.

Willison ha notato anche un’altra cosa interessante. Nella cartella dei plugin dedicati ai documenti sono presenti delle skill, istruzioni che spiegano all’agente come individuare e usare gli eseguibili disponibili nel runtime. Il modello, in pratica, non deve sapere tutto in anticipo, gli basta ricevere indicazioni su quali strumenti ha a disposizione, quando servono e con quali parametri.

Il legame con ChatGPT Work e il ruolo dell’open source

Il quadro torna se si guarda alla riorganizzazione recente dell’app. OpenAI ha riunito nel nuovo client desktop i componenti Chat, Work e Codex, trasformando la vecchia applicazione Codex nella nuova app ChatGPT e mantenendo Codex come ambiente dedicato allo sviluppo. In parallelo, ChatGPT Work nasce proprio per gestire attività più strutturate e sfornare file finiti, quindi documenti, fogli di calcolo, presentazioni, report e analisi, partendo da istruzioni, materiali caricati o modelli già esistenti.

Il racconto sull’intelligenza artificiale generativa tende a concentrarsi sui modelli, GPT, Claude, Gemini e compagnia. Gli agenti che funzionano davvero, però, poggiano su una montagna di software open source tradizionale, tra filesystem, interpreti, browser, parser, database, compilatori e convertitori. LibreOffice, nato come alternativa libera per la produttività personale, finisce così a costruire documenti destinati magari proprio a Word ed Excel.