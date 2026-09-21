ChatGPT crea sticker per iMessage e WhatsApp in pochi tocchi

Creare sticker con ChatGPT per iMessage e WhatsApp è diventato molto più semplice di quanto si possa immaginare, e non serve alcuna competenza grafica. OpenAI ha aggiunto alla sezione Immagini un flusso di lavoro dedicato proprio agli adesivi digitali, pensato per trasformare quasi qualsiasi foto in un pacchetto pronto da usare nelle chat. Un piccolo dettaglio che però cambia parecchio le cose, soprattutto per chi finora si accontentava degli strumenti nativi di Apple, utili ma abbastanza limitati nelle possibilità creative.

Gli sticker, come le emoji, servono a far passare sfumature che le parole scritte spesso perdono per strada. Ironia, affetto, quel tono scherzoso che in un messaggio secco rischia di suonare freddo. iOS permette da tempo di ritagliare un soggetto da una foto e trasformarlo in adesivo, con qualche effetto aggiuntivo, ma il margine di personalizzazione resta ridotto. Qui entra in gioco l’approccio generativo, che apre a stili, variazioni e reinterpretazioni ben più libere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come generare sticker con ChatGPT passo dopo passo

La strada più comoda passa dall’app mobile di ChatGPT, disponibile sia su iOS sia su Android. Una volta aperta l’applicazione, si tocca l’icona del menu in alto a sinistra per aprire la barra laterale, poi si seleziona la voce Immagini. Nella scheda Trending compare l’opzione Stickers, che avvia la procedura guidata. Da lì si sceglie uno stile grafico, si carica una o più immagini di riferimento e si seleziona un gruppo di emoji. Quest’ultimo passaggio non è puramente decorativo, perché le emoji funzionano da indicazione per il modello e gli suggeriscono quali espressioni o emozioni riprodurre negli adesivi.

Dopo qualche istante il sistema restituisce un set di nove sticker pronti all’uso. Se il risultato convince, basta toccare Add to chat apps e scegliere tra iMessage e WhatsApp. Nel caso di WhatsApp viene chiesto prima di assegnare un nome al pacchetto, mentre l’opzione iMessage non compare su smartphone Android, per ovvi motivi di piattaforma. Quando invece qualcosa non torna, la correzione è immediata. Si tocca uno degli adesivi, si sceglie Edit dal menu che appare e si descrive nella barra del prompt la modifica desiderata. Esiste anche una via alternativa, cioè scrivere direttamente un prompt personalizzato chiedendo la generazione di un adesivo. Questo secondo metodo risulta utile quando serve una maggiore fedeltà alla foto di partenza, perché lascia più controllo sulla resa finale. Anche in questo caso valgono gli stessi comandi per esportare o modificare il risultato. E se la richiesta è stata fraintesa del tutto, l’icona con i tre puntini nasconde la voce Retry, che fa ripartire il lavoro da zero.

Inviare gli adesivi nelle conversazioni

Una volta pronto il pacchetto, l’invio segue la procedura già nota a chi usa abitualmente gli adesivi. Su iMessage si apre l’app Messaggi, si entra in una conversazione, si tocca il pulsante Più e si sceglie Stickers. A quel punto compare il logo OpenAI nella parte alta della finestra di composizione e da lì si seleziona l’adesivo da spedire.

Su WhatsApp il percorso è ancora più rapido. Dentro una conversazione si tocca l’icona degli sticker sul lato destro della barra di composizione, con la possibilità di dover premere una seconda icona più in basso se l’app propone inizialmente una selezione di GIF. Gli adesivi generati si trovano raggruppati sotto il nome assegnato al pacchetto in fase di esportazione.

Attenzione ai limiti di utilizzo

Un aspetto da non sottovalutare riguarda il consumo delle risorse. Ogni sticker generato incide sui limiti giornalieri e settimanali dell’account ChatGPT. Il dettaglio pesa soprattutto per chi utilizza il piano gratuito, perché una sessione creativa un po’ troppo entusiasta può esaurire il budget disponibile e costringere ad attendere il ripristino della quota prima di poter completare una nuova richiesta.

Fonte: TecnoAndroid