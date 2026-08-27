Renault 5 E-Tech si aggiorna: più autonomia e nuova Five

Renault 5 E-Tech arriva a un aggiornamento che non stravolge nulla ma sistema parecchie cose, dall’autonomia alle personalizzazioni, passando per una nuova versione d’accesso che promette di rimescolare le carte in basso alla gamma. Non è un restyling, sia chiaro. È un intervento fatto di piccoli ritocchi, quelli che spesso contano più di un paraurti ridisegnato, perché toccano la sostanza della compatta elettrica francese. I prezzi italiani della versione rivista verranno comunicati a breve, ma difficilmente si allontaneranno molto dai circa 28.000 euro richiesti oggi per il modello base. L’appuntamento con il pubblico è al Salone di Parigi, dal 12 al 18 ottobre.

Più chilometri con la stessa batteria

Il lavoro più fine riguarda le versioni già in listino. Renault ha messo mano all’aerodinamica, con una parte inferiore della carrozzeria ribassata e retrovisori ridisegnati, e ha ottimizzato l’elettronica che gestisce le batterie. Piccole cose, sommate insieme fanno la differenza.

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La configurazione con batteria da 40 kWh e motore da 120 CV passa a un’autonomia omologata WLTP di 315 km, contro i 312 km precedenti. Un guadagno minimo, quasi simbolico. Molto più interessante il salto della versione con accumulatore da 52 kWh abbinato al motore da 150 CV, che sale a 430 km dichiarati rispetto ai 410 km di prima. Venti chilometri in più senza aggiungere celle né peso, ottenuti solo lavorando su efficienza e gestione elettronica.

La nuova Five e il motore condiviso con Twingo

La novità più concreta però sta nell’allestimento Five, quello pensato per fare da porta d’ingresso alla gamma. L’attuale combinazione da 95 CV e 40 kWh non sparisce, ma viene affiancata da una soluzione inedita, con un motore elettrico da 110 CV più compatto e leggero, appartenente alla stessa famiglia di quello montato su Twingo E-Tech electric.

Ad alimentarlo c’è una batteria LFP da 36,5 kWh con tecnologia cell to pack, quella che elimina i moduli intermedi e permette di guadagnare spazio e densità energetica a parità di ingombro. L’autonomia dichiarata è di 305 km WLTP, mentre sul fronte della ricarica si arriva a 6,6 kW in corrente alternata e fino a 80 kW in corrente continua. Numeri onesti per una vettura pensata soprattutto per la città e per i tragitti quotidiani.

Colori, grafiche e un assistente vocale nuovo

Sul fronte estetico l’aggiornamento amplia il ventaglio delle personalizzazioni. Debutta il colore Flame Red, disponibile dalla Five fino alla Iconic Cinq, e arriva il Metallic Schist Grey, proposto dalla Evolution alla Roland Garros. Chi vuole spingersi oltre può scegliere il tetto Starry Black oppure le finiture Red o Warm Titanium per la parte superiore della carrozzeria. Sui cerchi di Techno e Iconic Cinq compare invece una nuova finitura Gold. Nel configuratore entrano anche due grafiche inedite, Vibrant5 e Hyper5, pensate per caratterizzare ancora di più la vettura. Cambia poi il rivestimento interno della Iconic, che abbandona il tessuto giallo mélange a favore di una tonalità blu mélange.

C’è del nuovo anche sotto il profilo tecnologico. Il sistema e call diventa compatibile con le reti mobili 4G, mentre debutta un caricatore wireless magnetico raffreddato compatibile con lo standard Qi2. Secondo la casa francese riesce a recuperare fino al 50% della batteria dello smartphone in un’ora, tenendo sotto controllo il rischio di surriscaldamento, che con la ricarica a induzione resta sempre il tallone d’Achille.

Cambia anche la gestione delle modalità di guida. Al posto della precedente MySense arriva la modalità Smart, che seleziona in automatico tra Eco, Comfort e Sport leggendo lo stile di guida di chi sta al volante. Infine, tramite un aggiornamento over the air, sbarca a bordo Gemini, l’assistente di Google basato sull’intelligenza artificiale che prende il posto di Google Assistant. L’idea è rendere le interazioni più naturali, con richieste formulate a voce in modo conversazionale, senza dover ricordare la formula esatta del comando da pronunciare.