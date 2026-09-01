Cavi USB-C: perché non sono tutti uguali con Android

Capita a tutti di aprire il cassetto, pescare uno dei tanti cavi USB-C accumulati negli anni e scoprire che con lo smartphone Android non succede assolutamente nulla. Poi se ne prova un altro, la ricarica parte senza problemi, ma quando si tenta il trasferimento di file dal computer il telefono resta muto. Sono tutti uguali all’aspetto, hanno lo stesso connettore reversibile, eppure si comportano in modo completamente diverso. Il motivo è semplice da spiegare, meno da accettare: il connettore non racconta nulla di quello che c’è dentro.

Cavi USB-C: stesso connettore, standard diversissimi

L’equivoco più diffuso riguarda l’idea che USB-C sia uno standard unico capace di fare tutto, dalla ricarica ultrarapida al video, passando per i trasferimenti dati velocissimi. La realtà è più frammentata. L’unica cosa che accomuna davvero questi cavi è la forma della spina. Il resto, cioè il supporto a USB 3.2, a USB4 o alla USB Power Delivery, sono specifiche separate che possono esserci oppure no.

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Un esempio concreto arriva dal cavo SUPERVOOC originale fornito con OnePlus 15. Usa rami di rame più spessi del normale, pensati per reggere correnti elevate fino a 12A, ma collegato a un PC si ferma alla velocità di USB 2.0, cioè 480Mbps. Trasferire un paio di film diventa un’attesa infinita. Eppure la porta di OnePlus 15 è una USB 3.2 Gen 1 Type-C, quindi con il cavo giusto arriverebbe a 5Gbps. Basta un cavo USB4, retrocompatibile, collegato a una porta USB 3.2 Gen 2, per sbloccare la velocità massima che il telefono può gestire.

Il modo più sano di ragionare è separare le due funzioni: la ricarica da una parte, i dati dall’altra. Esistono cavi che fanno benissimo entrambe le cose, con ricarica USB-PD fino a 240W e dati USB4, ma non è affatto scontato che sia così.

Quando i pin mancano all’appello

Il discorso cambia radicalmente con i cavi generici a bassissimo costo, quelli senza marchio. Qui non si parla più di scelte progettuali, ma di cablaggi incompleti o sbagliati, saldature fatte male e controlli di qualità inesistenti.

I pin CC, cioè quelli del Configuration Channel, sono i più delicati. Servono a capire l’orientamento della connessione e a negoziare la potenza di ricarica. Se un connettore è assemblato male e un contatto CC finisce per toccare una linea di alimentazione, il circuito può ritrovarsi esposto a una tensione che non è progettato per sopportare, con il rischio concreto di danneggiare la porta del telefono.

Poi ci sono le omissioni volontarie, fatte per risparmiare. Un cavo pensato solo per la ricarica può non avere proprio le linee dati: collegato al computer il telefono si carica, ma nessun trasferimento partirà mai, perché fisicamente quei contatti non esistono. E anche restando sulla sola alimentazione i problemi non finiscono, visto che senza le linee di comunicazione la ricarica ripiega sui 5V base, con tempi di ore. Altro elemento spesso assente è il chip e-marker, quel piccolo componente dentro il connettore che permette ai dispositivi di riconoscere le capacità del cavo. Se manca dove servirebbe, la negoziazione di potenza e velocità non va a buon fine.

Protocolli proprietari e porte sporche

I protocolli di ricarica rapida proprietari meritano un capitolo a parte. SUPERVOOC di OnePlus, TurboPower di Motorola, HyperCharge di Xiaomi si appoggiano a tecnologie personalizzate e in alcuni casi a chip e-marker specifici, con implementazioni USB-A che usano pin e resistenze dedicate per far dialogare telefono e alimentatore. Un cavo non originale che dichiara quello standard può funzionare alla massima velocità oppure no, e con qualità costruttiva scadente entra in gioco anche la sicurezza.

Prima di dare la colpa al cavo, però, conviene guardare la porta. Un connettore inserito migliaia di volte o un cavo piegato di continuo possono rompersi internamente e funzionare a intermittenza. Su un cavo nuovo che non va, spesso il colpevole è la polvere accumulata nella porta del telefono, che impedisce l’inserimento completo. Aria compressa e uno spazzolino a setole morbide risolvono nella maggior parte dei casi. I connettori USB-C sono dichiarati per circa 10.000 cicli di inserimento, ma un uso poco delicato accorcia parecchio quella soglia. Per il resto, senza marchio noto o etichette stampate sul cavo, capire cosa supporta guardandolo è impossibile, e le certificazioni USB-IF restano il riferimento più affidabile.