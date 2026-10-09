Caricatore USB Aioneus a 9 euro: 4 porte e Quick Charge 3.0

Trovare un caricatore USB a 4 porte a 9 euro non è cosa di tutti i giorni, eppure è proprio quello che succede in questi giorni su Amazon. Il modello firmato Aioneus, dotato di tecnologia Quick Charge 3.0 e capace di erogare 40W complessivi, scende infatti a un prezzo molto vicino al minimo storico mai registrato sulla piattaforma, con uno sconto del 50% rispetto al listino abituale.

Si tratta di un accessorio pensato per chi ha bisogno di ricaricare più dispositivi nello stesso momento, senza riempire le prese di casa o dell’ufficio con alimentatori diversi. Smartphone, tablet, cuffie e power bank possono trovare posto contemporaneamente su un unico caricatore multiplo, compatto e facile da spostare. A questa cifra diventa una soluzione davvero economica per mettere ordine sulla scrivania o sul comodino, e vale la pena guardare da vicino cosa offre.

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Caricatore USB Aioneus, quattro porte e ricarica rapida in formato tascabile

Le dimensioni sono decisamente contenute, appena 9 x 4,4 x 2,5 cm per un peso di 100 grammi. Dentro questo piccolo blocco però c’è un caricatore USB in grado di gestire quattro dispositivi alla volta. La configurazione prevede una porta dedicata alla Quick Charge 3.0, che arriva fino a 18W con un profilo di tensione variabile compreso tra 3.6V e 12V. Le altre tre uscite forniscono invece una ricarica standard a 5V/3,1A ciascuna.

La potenza complessiva di 40W basta per alimentare smartphone, tablet, cuffie true wireless e power bank senza dover staccare e riattaccare continuamente i cavi. Per chi possiede un dispositivo Samsung compatibile, la porta QC 3.0 consente di completare la ricarica in circa un’ora, un dettaglio che nella vita di tutti i giorni si fa sentire parecchio, soprattutto quando il telefono è quasi scarico e si ha fretta di uscire.

Anche sul fronte della sicurezza il produttore non ha trascurato nulla. Il dispositivo integra infatti protezioni contro cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento, con un’interruzione automatica dell’alimentazione una volta raggiunta la carica completa. In questo modo i dispositivi collegati restano al riparo anche se lasciati in carica per tutta la notte.

La compatibilità dichiarata è molto ampia. Si va dagli iPhone dalla serie 6 fino alla 15, passando per Samsung Galaxy S21, S20, A71 e A51, per arrivare ai dispositivi Xiaomi, Huawei e a molti altri smartphone Android. C’è però un aspetto da tenere presente prima dell’acquisto, perché il cavo di ricarica non è incluso nella confezione e sarà quindi necessario utilizzarne uno già in proprio possesso.

I numeri dell’offerta sono piuttosto semplici da leggere. Il prezzo di listino è di 12 euro, mentre ora il caricatore Aioneus si porta a casa con soli 6 euro, grazie a uno sconto del 50% che dimezza letteralmente la cifra originale. Il risparmio netto è quindi di 6 euro, abbastanza per collocare questo caricabatterie tra le proposte più convenienti del momento nella categoria degli accessori di ricarica.

La promozione è disponibile su Amazon, dove il prodotto ha già raccolto migliaia di recensioni nel corso del tempo. Un dato che dà un’idea della diffusione di questo alimentatore tra gli utenti, attratti probabilmente dalla combinazione tra dimensioni ridotte, numero di porte e prezzo accessibile anche prima del ribasso. Il modello in offerta è nello specifico il Caricatore USB Aioneus 4 Porte 40W QC 3.0, proposto a 9 euro invece di 12 euro.

Va ricordato infine che si tratta di una promozione a tempo limitato, quindi il prezzo di 6 euro potrebbe non restare disponibile a lungo prima del ritorno alla cifra di listino.

Fonte: TecnoAndroid