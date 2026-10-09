Samsung Galaxy Book6 a 689 euro su Amazon con garanzia di 3 anni

Samsung Galaxy Book6 scende a 689 euro su Amazon nella configurazione con Intel Core 5 e 8GB di RAM, e nel pacchetto entra anche una garanzia estesa a 3 anni che pesa parecchio sulla bilancia. Chi cerca un notebook leggero e affidabile, con una durata della batteria fuori dal comune, spesso si ritrova davanti a listini poco incoraggianti. Stavolta il discorso cambia, perché il prezzo è sceso fino a una soglia che su questo modello si vede di rado. Ne viene fuori una delle proposte più interessanti del momento per chi vuole entrare nell’ecosistema Galaxy senza spendere una fortuna.

Galaxy Book6, leggerezza e un’autonomia da primato

Presentato a IFA 2026, Galaxy Book6 rappresenta la porta d’accesso più economica all’intera gamma omonima. È pensato per chi non ha bisogno di specifiche da top di gamma ma non vuole rinunciare a un prodotto curato e solido. Il portatile pesa appena 1,35 kg e ha uno spessore di 15,7 mm, quindi si infila senza fatica in borsa o nello zaino e si porta ovunque.

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Il display da 14 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel (WUXGA) con formato 16:10 e offre una resa visiva di buon livello, confermata da una valutazione di 8,7/10. Il pannello IPS antiriflesso arriva a una luminosità di 350 cd/m² e si comporta bene sia in ufficio sia all’aperto.

Sotto la scocca c’è un Intel Core 5 315 di terza serie con 6 thread e frequenza turbo fino a 4,4 GHz. Lo affiancano 8GB di RAM LPDDR5X e 256GB di archiviazione su SSD NVMe. Non è un processore nato per i carichi pesanti, questo va detto chiaramente, ma assicura la giusta fluidità per navigare, lavorare sui documenti, fare videochiamate e gestire un multitasking leggero. Parliamo esattamente del tipo di utilizzo quotidiano che la maggior parte delle persone chiede davvero a un computer.

Il vero asso nella manica resta comunque l’autonomia. La batteria da 61,2 Wh consente fino a 25 ore di riproduzione video, un dato che pochi notebook in questa fascia di prezzo possono vantare. Anche la ricarica rapida tramite porta USB di tipo C da 45W fa la sua parte, visto che recupera circa il 33% della carica in appena mezz’ora.

A completare la dotazione ci pensano gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, il microfono Dual Array e la funzione Quick Share, utile per condividere file in pochi istanti con altri dispositivi, anche al di fuori dell’ecosistema Samsung.

Lo sconto su Amazon e la garanzia di tre anni inclusa

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Book6 nella versione con Core 5, 8GB di RAM e 256GB di memoria è di 849 euro. Grazie alla promozione attiva su Amazon però il laptop si porta a casa a 689 euro, con uno sconto del 19% che si colloca tra le migliori occasioni mai registrate su questo modello. Non si tratta di un ritocco simbolico. Il risparmio di 160 euro rispetto al prezzo ufficiale rende questo portatile estremamente competitivo nei confronti di tutta la gamma Galaxy Book6.

A rendere l’affare ancora più appetibile c’è la garanzia estesa a 3 anni, un servizio che normalmente richiederebbe un costo aggiuntivo e che in questo caso viene incluso. Si traduce in una certa tranquillità sul lungo periodo, su un acquisto che è già vantaggioso di suo. Con un prezzo così aggressivo, chi aspettava il momento giusto per prendere questo notebook difficilmente troverà di meglio a breve, anche perché la disponibilità dell’offerta è limitata.

Fonte: TecnoAndroid