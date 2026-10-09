App Xbox per PC: nuova grafica Garrison punta su velocità e controller

Microsoft sta preparando una nuova versione dell’app Xbox per PC e i cambiamenti promettono di essere tutt’altro che marginali. La nuova interfaccia è stata provata in anteprima e da questo primo contatto emergono miglioramenti importanti su tre fronti precisi: le prestazioni generali, l’organizzazione del layout e soprattutto la navigazione tramite controller, un aspetto che chi gioca al computer con il gamepad in mano aspettava da parecchio tempo.

Il progetto ha già un nome, almeno all’interno dell’azienda di Redmond. La nuova veste grafica viene infatti chiamata con il nome in codice Garrison e potrebbe arrivare nelle mani degli iscritti al programma Insider entro la fine del 2026. Per ora però non esiste nulla di ufficiale e Microsoft non ha confermato né tempistiche né dettagli, quindi la finestra temporale va presa con la dovuta prudenza.

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Garrison punta su velocità e gamepad

Il cuore del rinnovamento sta proprio nell’esperienza d’uso. L’obiettivo di Garrison sembra essere quello di rendere l’applicazione più rapida e più semplice da gestire anche senza tastiera e mouse, trasformandola in uno spazio davvero gamepad friendly. Si tratta di una direzione abbastanza naturale per una piattaforma nata attorno al mondo console, che sul computer ha spesso mostrato qualche difficoltà nel conciliare due modi molto diversi di interagire con i contenuti.

Accanto alla navigazione con il pad c’è poi tutto il discorso legato alle prestazioni. Le prime impressioni raccolte durante la prova sono descritte come ottime, e il motivo è semplice. I miglioramenti vanno a toccare proprio quelli che storicamente rappresentano i talloni d’Achille del software attuale, cioè i punti su cui molti utenti hanno sempre trovato qualcosa da ridire. Anche il layout è stato rivisto, con l’intento di offrire una disposizione degli elementi più ordinata e leggibile.

I problemi dell’app attuale che Microsoft vuole risolvere

Per capire la portata del cambiamento basta guardare a come si comporta oggi l’app Xbox. Il programma tende a faticare in modo piuttosto evidente quando si trova a gestire librerie molto grandi, e chi possiede decine e decine di titoli conosce bene la sensazione. Durante il caricamento di numerosi giochi l’applicazione può rallentare, rendendo meno fluida un’operazione che dovrebbe essere immediata.

Lo stesso discorso vale per il negozio digitale, la cui navigazione non è sempre scorrevole come ci si aspetterebbe. A questo si aggiunge un altro limite non da poco: l’interfaccia attuale non sempre distingue con sufficiente chiarezza i titoli che si possono installare da quelli disponibili esclusivamente tramite streaming. Una confusione che può creare qualche grattacapo, soprattutto a chi sfoglia il catalogo cercando giochi da scaricare e avviare in locale.

Sono proprio questi gli aspetti su cui la nuova versione sembra intervenire con maggiore decisione, almeno stando a quanto emerso dall’anteprima. Bisogna comunque ricordare che il software provato non è definitivo e che diverse cose potrebbero cambiare prima di un eventuale rilascio. Le impressioni positive raccolte finora riguardano quindi una build ancora in lavorazione, destinata secondo le indiscrezioni a debuttare tra gli Insider entro la fine del 2026.

Fonte: TecnoAndroid