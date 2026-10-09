Surface Laptop Ultra, arriva la ricarica magnetica su porta USB-C

Con Surface Laptop Ultra Microsoft cambia il modo di ricaricare il suo portatile più ambizioso e introduce per la prima volta la porta Magnetic Connect, un connettore USB-C con aggancio magnetico. L’idea è semplice e proprio per questo funziona bene. Basta avvicinare il cavo alla porta e il collegamento avviene da solo, senza dover cercare l’orientamento giusto o infilare la spina con precisione millimetrica. Un piccolo dettaglio quotidiano che però, su un notebook di questa fascia, fa la sua figura.

Il paragone che viene subito in mente è con il MagSafe di Apple, che da anni ha abituato gli utenti Mac a un aggancio rapido e sicuro. La differenza sostanziale sta nel modo in cui Microsoft ha costruito la sua soluzione. Al posto di un connettore proprietario il colosso di Redmond ha scelto di appoggiarsi allo standard USB-C, una decisione che farà piacere a chi preferisce gli standard internazionali e ama usare lo stesso cavo con dispositivi diversi. Niente accessori dedicati da portarsi dietro e niente vincoli legati a un unico ecosistema.

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Una porta che non rinuncia a nulla

L’aspetto forse più interessante riguarda la porta stessa. La presa USB-C su cui si aggancia il cavo magnetico mantiene tutte le funzioni di una normale porta di questo tipo. Può servire per la ricarica, certo, ma anche per trasferire dati, collegare un monitor esterno o usare qualsiasi altro accessorio USB-C. Praticamente l’utente non deve scegliere tra comodità e compatibilità perché le ottiene entrambe, e si ritrova con una porta in più da sfruttare invece di un ingresso riservato esclusivamente all’alimentatore.

Si tratta di un approccio diverso rispetto al passato. Microsoft aveva già messo da parte il vecchio Surface Connect, il connettore magnetico che per anni ha caratterizzato la famiglia Surface, togliendolo dagli altri dispositivi della gamma l’anno scorso. Il Magnetic Connect rappresenta quindi il passo successivo di questo percorso e sembra andare nella direzione giusta, unendo la praticità dell’aggancio magnetico alla versatilità di una porta universale.

Prestazioni e prezzo da top di gamma

Sotto la scocca Surface Laptop Ultra monta il chip NVIDIA RTX Spark, pensato per tre ambiti ben precisi. C’è il gaming, c’è il lavoro creativo e ci sono i modelli di intelligenza artificiale eseguiti in locale, cioè direttamente sulla macchina senza passare dal cloud. Una combinazione che rende chiaro il pubblico a cui questo notebook si rivolge, ovvero professionisti esigenti che chiedono potenza senza compromessi.

Anche il prezzo non lascia molti dubbi sulla fascia che Microsoft vuole presidiare. Il portatile costa infatti EUR 2.325, pari a circa 2.300 euro al cambio attuale, una cifra che lo colloca senza esitazioni nella parte più alta del mercato. In questo contesto una soluzione come il Magnetic Connect diventa uno degli elementi distintivi del prodotto, insieme alla potenza del chip NVIDIA.

Il punto aperto riguarda il futuro della nuova porta all’interno della gamma Surface. Il Magnetic Connect potrebbe diventare uno standard su tutti i modelli oppure rimanere un’esclusiva della versione Ultra. Sarebbe però curioso vederlo comparire solo sui dispositivi più costosi, visto che Microsoft aveva appena eliminato il vecchio connettore magnetico proprio dai modelli più economici della famiglia.

Fonte: TecnoAndroid