OnePlus, ecco una powerbank con display: 10.000mAh e SuperVOOC 67W

OnePlus si prepara a debuttare in una categoria finora mai esplorata con il suo marchio. Insieme a OnePlus 16, atteso per il 12 ottobre, la casa cinese presenterà infatti il suo primo powerbank con display integrato, un accessorio pensato per chi ha bisogno di energia extra lontano da una presa di corrente. Le specifiche parlano di una capacità di 10.000mAh e del supporto alla tecnologia SuperVOOC 67W, una combinazione che promette ricariche rapide per lo smartphone ma anche per altri dispositivi.

L’idea di affiancare un accessorio del genere al lancio del nuovo top di gamma non è casuale. Chi acquista un telefono di fascia alta spesso cerca anche un modo veloce e pratico per tenerlo sempre carico durante gli spostamenti, e la batteria esterna firmata OnePlus sembra nata proprio con questo obiettivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Design compatto e cavo che diventa laccetto

Credits: TecnoAndroid

Le immagini comparse su Weibo mostrano un dispositivo dalle dimensioni contenute, con una scocca nera impreziosita da dettagli rossi che richiamano l’identità visiva del marchio. Si tratta di un abbinamento cromatico piuttosto riconoscibile, che dà al prodotto un aspetto curato senza risultare appariscente.

Uno degli elementi più interessanti riguarda il cavo di ricarica integrato. Ha un rivestimento intrecciato e svolge una doppia funzione, perché oltre a collegare il powerbank allo smartphone fa anche da comodo laccetto per il trasporto. Una soluzione semplice che elimina il classico problema del cavo dimenticato a casa o perso in fondo allo zaino, e che rende l’accessorio più facile da portare con sé appeso a una borsa o tenuto in mano.

Credits: TecnoAndroid

Il vero tratto distintivo però è lo schermo. Nella maggior parte dei caricatori portatili le informazioni sono affidate a qualche indicatore LED che dà un’idea approssimativa della carica residua. Il piccolo display del powerbank OnePlus va decisamente oltre e mostra dati precisi sulla potenza erogata, sulla salute della batteria e sullo stato della ricarica in corso. In pratica chi lo usa può sapere con esattezza quanta energia rimane e come sta lavorando il dispositivo, senza dover interpretare lucine accese o spente.

Ricarica rapida e compatibilità con USB Power Delivery

Sul fronte delle prestazioni il nuovo accessorio punta sulla ricarica rapida SuperVOOC da 67W, la tecnologia proprietaria che permette di rifornire velocemente gli smartphone compatibili. È il dato che più di ogni altro lo rende interessante per chi possiede un telefono OnePlus e vuole sfruttarne al massimo le potenzialità anche in mobilità.

Non mancherà comunque il supporto allo standard USB Power Delivery a 45W, un dettaglio importante perché apre le porte a una platea di dispositivi molto più ampia. Grazie a questo protocollo il powerbank potrà infatti ricaricare anche prodotti di altri marchi che adottano lo standard PD, rivelandosi utile ben oltre l’ecosistema OnePlus.

Riepilogando le caratteristiche tecniche attese, il dispositivo offrirà una capacità di 10.000mAh, ricarica SuperVOOC fino a 67W, supporto USB PD a 45W, cavo integrato e display per il monitoraggio dei parametri. La colorazione sarà nera con inserti rossi.

La presentazione ufficiale del powerbank OnePlus è fissata per lunedì 12 ottobre, nel corso dell’evento dedicato al nuovo smartphone di punta dell’azienda, OnePlus 16.

Fonte: TecnoAndroid