Caricatore Qi2 INIU da 15W: ventola integrata e prezzo a 11,21€

Il caricatore wireless Qi2 INIU da 15W pensato per iPhone è sceso a 11,21€ su Amazon, contro i 23,99€ del prezzo di listino, con lo sconto che si applica al momento del checkout. Parliamo di un taglio del 53% su un accessorio certificato, cosa che non capita spesso. Chi cerca un’alternativa concreta al MagSafe originale di Apple senza svuotare il portafoglio ha davanti un’occasione da valutare con attenzione, anche perché il valore attuale sembra coincidere con il minimo storico del periodo.

Ricarica magnetica a 15W con una ventola che fa la differenza

Il cuore del prodotto è la certificazione Qi2 ufficiale, lo standard che ha reso la ricarica senza fili universale compatibile con l’allineamento magnetico tipico di MagSafe. In pratica il telefono si aggancia nella posizione giusta e riceve fino a 15W, una potenza paragonabile a quella del caricatore Apple. Nei numeri questo significa portare iPhone 16 Pro al 77% in circa un’ora, oppure iPhone 17 Pro al 60% in appena 45 minuti.

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Ciò che stacca davvero questo modello dalla concorrenza però è il raffreddamento attivo. All’interno lavora una ventola Turbo Cooling Fan a 23 alette che tiene la temperatura fino a 8°C più bassa rispetto ai caricatori standard. Non è un dettaglio da poco per chi continua a usare lo smartphone mentre si ricarica, magari giocando o guardando contenuti in streaming per ore. Meno calore vuol dire anche meno rischio di rallentamenti dovuti al surriscaldamento della batteria, un problema che con la ricarica wireless si presenta più spesso di quanto si pensi.

C’è poi la questione della tenuta. La forza magnetica di 12,5N si colloca tra le più elevate della categoria e assicura un aggancio solido anche quando il telefono viene spostato o maneggiato. La confezione, tra l’altro, è completa e comprende un adattatore USB C PD da 20W, quindi non serve acquistare un alimentatore a parte. Il cavo è lungo 1,5 metri, rinforzato e capace di resistere a oltre 30.000 flessioni.

Sul fronte della compatibilità la lista è ampia. Il caricatore funziona con tutti i modelli da iPhone 12 fino a iPhone 17, con iPhone Air e anche con gli auricolari AirPods 3 e 4 oltre ad AirPods Pro 2 e 3. Non mancano le protezioni integrate contro il surriscaldamento e lo spegnimento automatico. L’unico accorgimento riguarda le cover, visto che per un aggancio sicuro servono custodie compatibili con MagSafe e con uno spessore inferiore ai 4 millimetri.

Quanto si risparmia con l’offerta attuale

Passare da 23,99€ a 11,21€ significa mettere da parte quasi 13€, praticamente più della metà del costo pieno. Per questo caricatore Qi2 si tratta di una delle migliori occasioni registrate finora, considerando che di norma il prezzo oscilla tra i 20€ e i 23€ anche durante altre promozioni. Difficile, insomma, trovarlo a cifre simili in condizioni normali.

L’offerta è disponibile su Amazon, con il prodotto venduto e spedito direttamente dalla piattaforma e pronto per la consegna. Trattandosi di una promozione a tempo, le unità disponibili a questo prezzo potrebbero esaurirsi in fretta e il valore potrebbe tornare rapidamente sui livelli abituali.

Fonte: TecnoAndroid