Star Wars Battlefront 3 è ufficiale: lo sviluppano Respawn e DICE

Electronic Arts ha confermato ufficialmente che Star Wars Battlefront 3 esiste davvero ed è già in lavorazione presso Respawn e DICE. La notizia arriva in un periodo tutt’altro che tranquillo per l’editore americano, alle prese con una serie di scossoni interni che hanno lasciato parecchi appassionati con il fiato sospeso. Almeno su questo fronte, però, adesso c’è una certezza.

Il nuovo capitolo della saga figura infatti tra i progetti prioritari della compagnia all’interno di un’ampia ristrutturazione che sta ridisegnando l’intera organizzazione. Un riassetto profondo, che ha portato anche alla chiusura di BioWare e alla cancellazione di Mass Effect, due decisioni che hanno fatto parecchio rumore tra i giocatori.

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A rivelare il destino di Battlefront sono stati due dirigenti di primo piano, cioè il presidente e responsabile degli studi Cam Weber e il presidente e direttore operativo David Tinson. In un’intervista i due hanno raccontato qualcosa dei lavori attualmente in corso dentro l’azienda, offrendo uno sguardo piuttosto chiaro sulle direzioni che EA intende seguire nei prossimi anni.

Gli sparatutto restano il cuore della strategia di EA

Buona parte della conversazione ha toccato il grande successo che il publisher sta ottenendo con i suoi sparatutto in prima persona, soprattutto quelli pensati per essere aggiornati e supportati nel tempo con nuovi contenuti. Gli esempi citati sono Battlefield 6 e Apex Legends, due titoli che anche nel pieno della riorganizzazione continuano a occupare un posto centrale nei piani della società. Squadra che vince non si cambia, insomma.

In questo filone si inserisce in modo abbastanza naturale anche Battlefront, che oltretutto può contare sul peso di una licenza enorme come quella di Star Wars. Weber e Tinson hanno confermato che il terzo episodio è effettivamente in sviluppo e che il progetto coinvolge Respawn e DICE. Una conferma che dà ragione, almeno in parte, alle voci di corridoio circolate nei mesi scorsi.

A questo punto sembra tramontata l’ipotesi di un coinvolgimento di Bungie, che in effetti appariva piuttosto bizzarra fin dall’inizio. Un passaggio del genere avrebbe comportato un cambiamento notevole nella gestione della licenza, con uno spostamento del marchio al di fuori del perimetro di Electronic Arts.

In arrivo anche Star Wars Jedi 3

Restando nella galassia lontana lontana, EA ha confermato anche la volontà di portare avanti la serie Jedi. È previsto infatti un terzo capitolo destinato a raccogliere il testimone di Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor. Anche in questo caso lo sviluppo è nelle mani di Respawn, ormai considerato uno dei veri pilastri dell’editore.

Per quanto riguarda Battlefront, sono passati quasi dieci anni dall’uscita di Star Wars: Battlefront 2 e i tempi potrebbero essere maturi per un ritorno in grande stile. La serie è attualmente gestita da LucasFilm Games e con ogni probabilità continuerà sulla strada già tracciata, puntando soprattutto su un’esperienza di stampo multiplayer.

Proprio di recente LucasFilm aveva fatto sapere di voler affidare Star Wars e altri franchise di peso anche a editori e sviluppatori più piccoli, alla ricerca di maggiore creatività e di esperienze più varie. Per Battlefront, però, la scelta è caduta evidentemente su una formula già ben collaudata.

Fonte: TecnoAndroid